Por "huachicoleo" de agua en Allende, productores a punto del conflicto

Allende, Chih.- Continúa la amenaza de iniciar un conflicto por las aguas de La Cordereña, productores no llegan a un acuerdo y amagan con enfrentar directamente a quienes realizan el presunto “huachicoleo” en el río Talamantes.

Lo anterior está afectando a los cerca de 120 productores habitantes del municipio de Allende, quienes amenazan con estallar un conflicto más allá de las palabras si no se deja de robar el vital líquido, ya que esto afecta a los nogaleros de dicha región.

Elio Soto, líder y representante de los productores afectados, explicó que no han pasado de ser sólo juntas y reuniones que no llegan a ninguna solución y exclamó que, de seguir así, no habrá más remedio que iniciar un conflicto más grave.

Cabe recordar que la semana pasada se dio a conocer que la disputa por las aguas en el río Talamantes volvió a resurgir con la localización de puntos de “huachicol” cerca de donde desemboca el río al llegar al poblado de Allende.