Apoyan con préstamos a productores de leche

Villa Ahumada.- Productores lecheros beneficiados con préstamo por 25 mil pesos de pare del estado, se reunieron con el representante de desarrollo rural, para firmar carta compromiso y pagares de empréstito recibido a finales de enero.

Gonzalo Rodríguez, ingeniero de desarrollo rural estatal, explicó a 24 de 26 beneficiarios convocados para reunión celebrada ayer y que son parte de un total de 60 productores que recibieron el recurso a través e sus respectivas cuentas, pidió que hagan buen uso del dinero para resarcir en parte efectos negativos de la sequía

´Recibieron ya desde el 29 de enero, 25 pesos que deberán pagar en un año, con apenas 4.5 por ciento de interés a tasa anual, y un periodo de gracia para el primer pago de 6 meses, lo cual representa que será hasta agosto cuando están obligados a dar el primer pago; el total de intereses a pagar por el préstamo de 25 mil será de 911 pesos¨, detalló

Fueron 26 los convocados para la firma e pagares, de los cuales 24 reconocieron ya haber utilizado el dinero para adquirir forraje, dos no acudieron porque el dinero no ha caído en su respectiva cuenta, de los otros 34 beneficiados del primer 27 ya firmaron, 7 no porque tampoco han recibido el recurso, expuso Mario Contreras Montes director de desarrollo rural municipal.

Por parte de los productores, nadie habló al grupo, sin embargo reconocieron ante El Heraldo de Juárez: ¨el apoyo no pudo haber llegado en mejor momento, toda vez que ante la falta de pastizales por falta de lluvias, estaban batallando mucho para adquirir forraje de contado y a crédito y reconocieron que 911 pesos de intereses por el crédito de 25 mil, no es nada comparado con el beneficio que ya se comieron los animales¨.