Apoyo moral de guarderías IMSS a paro nacional

Ocho Guarderías particulares de la ciudad no prestaran el servicio en apoyo al movimiento feminista, mientras que las guarderías del IMSS solo apoyaran de forma moral el movimiento, donde se convoca este 9 de marzo a que las mujeres a no asistir a sus trabajos, guarderías que maneja el IMSS indican que dejando de trabajar se verían afectadas madres en su mayoría trabajadoras y no tendrían donde dejar a sus hijos.

Este 9 de marzo se convoca a nivel nacional a un paro en donde se invita a las mujeres a no presentarse en sus trabajos, centros comerciales y lugares públicos, con la finalidad de protestar por los feminicidios que se han presentado en el país, ocho guarderías de la ciudad se unen a la causa no prestando el servicio, las cuales no abrirán sus puertas en protesta a la violencia que hay contra las mujeres.

Rebeca Villegas de la estancia infantil fulanitos indico que ya han tenido pláticas con tras guarderías en las cuales han mostrado su solidaridad con el movimiento el día nueve nadie se mueve Señala que es una forma de protestar y apoyar a todas las mujeres que han sufrido de acoso laboral y sexual así como los feminicidios que se han incrementado en todo el país, es por ello que ocho de las guarderías particulares de la ciudad no van a presentar el servicio ese día.

Ocho guarderías que se van a unir al movimiento feminista y no van a prestar el servicio entre las que se encuentran: guardería Barney, estancia infantil Poppis, castillo infantil, fulanitos, estancia infantil Juny, la Happy Kids y corazón de niño. Indica la administradora de la guardería fulanitos señaló que se tiene contemplado que la presidencia se tenga un lugar para una guardería para apoyar a las mamás que no tengan donde dejar a sus hijos.

Por su parte las dos guarderías que maneja el seguro social en la ciudad y una en Jiménez considera que es inviable que mujeres del IMSS se unan a este paro nacional, la dependencia ya recibió indicaciones de su director general Zoè Robledo Aburto que no sería factible a este movimiento un “dia sin nosotras” ya que las mujeres son fundamentales en la operación de las guarderías, simplemente la mayor parte de las educadoras son mujeres.

Indico el funcionario que el IMSS es solidario con el tema por lo que en los próximos días informará como se sumaran al movimiento, indicando que la institución es se solidariza sin embargo este movimiento se trata de una propuesta por parte de un grupo feminista quien llama a la mujeres a no asistir a sus trabajos, escuelas, comercios o realizar actividades domésticas como una forma de parar la violencia de genero.

