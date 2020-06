Aseguran casi cien cabezas de ganado en Jiménez

Policías de la Agencia Estatal de Investigación y Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguraron en un rancho ubicado en el municipio de Jiménez 96 cabezas de ganado bovino, mismas que fueron objeto del delito de fraude.

La intervención se efectuó durante dos días en cumplimiento a una orden de cateo, por lo que se desplegó un operativo, en el que, además de los efectivos policiaco0s, se contó con personas que montaron caballo debido al terreno agreste.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 12 de junio de 2019, la víctima realizó un trato con el imputado, respecto a la venta de los animales en mención, mismos que serían pagadas en un periodo de seis meses.

Sin embargo, al cumplirse el plazo, el monto no fue cubierto por el acusado, mismo que ya había errado el hato adquirido, aún y cuando no tenía dicha facultad pues no había realizado el pago del ganado.

Por lo anterior, la persona afectada interpuso la querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, iniciando con ello las indagatorias, obteniendo los medios de prueba para solicitar el mandato judicial ya cumplimentado.

Los animales asegurados fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua, en donde permanece resguardo, en lo que se realiza la tramitología para posteriormente entregarlos a su legitimo propietario.









