Aumentan las quejas contra Hospital General, reprograman citas hasta por un mes

Parral, Chih.- Se multiplican las quejas en el Hospital General de Parral, en donde el personal médico, con el pretexto del coronavirus, no atiende a los enfermos, a quienes les reprograman varias veces sus citas hasta por un mes; hay personas que vienen desde el norte de Durango y no son atendidas, incluso no están recibiendo información para registrarse en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, (Insabi).

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Ante esta problemática, los directivos de la institución no atendieron a la prensa que buscó obtener una explicación al respecto. Por su parte, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) añadió que el Sector Salud debe garantizar el derecho a la atención médica de la gente.

Los pacientes del Hospital General expresaron sus quejas por la desatención médica, a donde han llegado con cita o sin ésta. Los enfermos no saben si es por la pandemia del Covid-19 o por carecer de médicos que se les están postergando las consultas. Región Han detectado 33 casos de Covid-19 en filtros sanitarios

Manuel Galarza, oriundo de San Pedro, municipio de Coronado, salió del rancho con su familia a las 5:30 de la mañana hacia el Hospital General, para que le quitaran el yeso de su hijo. Tenían cita a las 8:00 de la mañana; sin embargo, le comunicaron que no lo podían atender hasta las cinco de la tarde de ayer.

Como usuario regular, consideró que nada costaba al médico quitarle el yeso a su hijo, ya que ellos hacen alrededor de dos horas para llegar a su comunidad y para poder venir a la consulta tuvo que dejar al ganado sin alimento; además él pensaba regresar temprano, no lo hizo y eso le generó gastos extra, además de la gasolina, tuvo que gastar en comida para esperar turno de la tarde.

Florencio Peña Nevárez, del albergue tarahumara Los Carrizos, tenía cita el día 20 de este mes, pero no se había dado cuenta que cayó en domingo que no hay consulta. Fue hasta ayer que acudió al hospital para ver si lo atendían de una hernia que tiene siete meses batallando con ella. Si no lo consulta el doctor, lo iban a reprogramar hasta dentro de otro mes, igual que ha pasado en ocasiones anteriores. Región El Paso sin poder frenar muertes y contagios por Covid-19

Antonio Molina, vecino del municipio de Hidalgo, estado de Durango, padece dolor en la columna y es otra de las personas que de nueva cuenta le reprogramaron su cita médica. Señaló que es la tercera vez que se la posponen. Dijo que ha batallado y ayer lo volvieron a reprogramar hasta el 26 de octubre. Ya hasta pidió a una enfermera que mejor le recomendaran a un traumatólogo de Parral para atenderse.

Para Antonio, venir desde Durango representa un gasto de mil 500 pesos de gasolina, además las comidas que tiene que hacer en la ciudad. Dio a conocer que con la postergación de citas ya van tres veces que echa la vuelta en vano y son alrededor de dos horas las que tiene que hacer de camino.

Por su parte, María Guadalupe Chávez acudió al Hospital General para registrar a su niña de seis meses en el Insabi, pero llegó preguntando por el Seguro Popular, donde fue recibida por una enfermera que le indicó que ese programa ya no existe. Debido al desconocimiento, a la afectada no se le orientó para que la niña fuera inscrita en el nuevo programa.

El reportero de El Sol de Parral pidió entrevistar al director del hospital, Fernando Herrera Ramírez, para que diera información sobre la reprogramación de citas; sin embargo, no fue posible porque el galeno estaba a punto de iniciar una videoconferencia y sólo tendría tiempo para otro día, excusó su secretaria. Región Mueren más personas por enfermedades no atendidas que por Covid

SE VIOLA SU DERECHO A LA SALUD

Luis Salcido Domínguez, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), advirtió que el derecho a la salud debe ser oportuno para resolver el problema, ser accesible física y económicamente, de calidad y disponible, además de que se cuente con los recursos médicos y materiales para atender a la gente.

Ante las múltiples quejas, Salcido Domínguez aseguró que los servicios de salud deben de aplicar estos conceptos y tomar en cuenta la hora en que reprogramen las citas médicas a la gente, sobre todo a las personas foráneas, quienes para cumplir sus citas realizan gastos extra, lo cual conlleva un impacto económico.

Indicó que los hospitales deben tener lineamientos para atender en ese momento a los derechohabientes foráneos, además se debe tomar en cuenta a las personas que solicitan permisos en sus trabajos para ir a consulta, ya que con la reprogramación les afecta laboralmente.

Se debe avisar con tiempo para que el paciente esté preparado y no haga su vuelta en vano.

Otra de las cuestiones que deben ver los directivos de hospitales es que el personal médico tenga los horarios disponibles para dar los servicios de salud; es decir, que los doctores no trabajen con horarios empatados con alguna otra institución, si el doctor trabaja en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en uno de los nosocomios no tenga el compromiso de laborar a las 12:00 del mediodía en otra institución.

Consideró que la reprogramación de citas orilla a los pacientes a que busquen por su propia cuenta un servicio particular, siendo que dentro del sistema de salud tienen derecho a ser atendidos.