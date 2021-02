Bares y antros 'burlan' restricciones con disfraz de restaurantes en Juárez

Ciudad Juárez.- Ante la desesperación de tener más de 10 meses cerrado sus establecimientos, propietarios de bares y centros nocturnos abrirán sus negocios como restaurante bar, sentenció Francisco Aguirre, representante de la agrupación Ciudadanos Unidos.

Expuso que por lo pronto 10 negocios estarían abriendo con este nuevo giro, ya que la situación de los propietarios y empleados son insostenibles.

Vamos a declararnos en una resistencia civil, pacifica porque ya estamos en una desesperación, que tenemos más de diez meses sin trabajar y nosotros ya hemos metido varias propuestas al gobierno del estado y no tenemos ninguna respuesta Sentenció

Empleados y propietario de uno de los centros nocturnos que ha estado cerrado por más de diez meses por la pandemia del Covid-19, se dispusieron a abrir el establecimiento para hacer limpieza total y condicionar para prestar el servicio de restaurante-bar a partir de este día.

Local

Francisco Aguirre aseveró que la decisión de ponerse a trabajar se debe a que ya no pueden seguir aguantando más tiempo debido a que el gobierno ha fallado en sus estrategias para contener la pandemia.

Argumentó que, así como la mayoría de los negocios reactivaron su economía abriendo sus negocios, también los propietarios de bares y centros nocturnos empezarán a reabrir sus negocios bajo este concepto, ya que tienen derecho a trabajar y deben ser discriminados.

Agregó que no han dejado de pagar sus impuestos a pesar de la situación sanitaria por el coronavirus que han sido obligados a cerrar sus negocios establecidos y sin recibir ninguna ayuda.

Nosotros vamos a defender nuestros negocios, si ya no podemos y sabemos defender nuestros negocios y nuestra familia, ya no servimos para nada, vamos a defenderlo, así no le vamos a permitir tampoco que vengan a cerrarlo Puntualizó

Expuso que hace tres meses solicitaron ante las autoridades competentes la ampliación de giro para poder operar como restaurante-bar, sin embargo, a la fecha no han recibido ninguna respuesta, ante esta negativa se declararon a esta resistencia civil.