Bloquearán el reparto de la cerveza en Ciudad Juárez

CD. JUÁREZ.- Propietarios de bares, cantinas y centros de diversión amenazan con el bloqueo de la salida de los camiones con cerveza que salen diariamente de las distribuidoras locales, para evitar que surtan a los negocios que venden el producto en botella cerrada por diferentes rumbos de la ciudad.

El presidente de la Federación de Comerciantes en Cerveza, Vinos y Licores del estado de Chihuahua, Pablo Javier Ramírez Muela, dijo que si no se permite la apertura de sus negocios, entonces que no se vendan bebidas alcohólicas en ninguna parte, luego de denunciar que en todo el estado operan tienditas en las que de manera clandestina se venden estos productos sin restricciones.

Añadió que estas acciones se van a realizar en Ciudad Juárez y Chihuahua de inicio, para luego permear al resto de la entidad, lo que fue confirmado también por el presidente de la Asociación Chihuahuense de Centros de Diversión (AChCD), Sergio Arturo Salgado, quien indicó que el cierre de los negocios del ramo no sólo ha creado problemas económicos para trabajadores y patrones, también de tipo social en la ciudad porque la venta y consumo continúa, pero de manera descontrolada.

Destacó que las autoridades deben poner atención no sólo en buscar la manera de restringir la actividad y sancionar a los negocios establecidos, también a quienes realizan esta actividad de manera clandestina.

Señaló que representantes de diferentes organizaciones a nivel estatal se han unido para la realización de acciones de presión, para ser atendidos por la autoridad y que las fuentes de empleo vuelvan a abrirse.

Por su parte Ramírez Muela dijo que si no se permite la apertura de sus negocios, tampoco debe dejar que en tiendas y otros establecimientos, legales o no, se venda licor, lo que no ha ocurrido en muchos negocios en los que se ha abusado de la posibilidad de servir licor con la comida, pero que en realidad su venta mayor ha sido de bebidas embriagantes.

Destacó también que no es en la mayoría de los negocios de restaurantes donde se ha dado este abuso, por lo que también ve mal el que se tase a todos por igual y se piense más en la aplicación de sanciones que en buscar una solución al problema.

Dijo que gobernación estatal, de acuerdo con las reuniones sostenidas con los funcionarios, saben sobre las restricciones de horario que se establecerán a los negocios de restaurante-bar, aunque ya existen instrucciones de inspeccionar y cerrar negocios.

Comentó que a nivel estatal existen alrededor de 10 mil negocios en los que se expenden bebidas a base de alcohol, de las que 7 mil son restaurantes-bar. Cada establecimiento ocupa un promedio de 3 a 5 trabajadores, por lo que son entre 30 mil y 50 mil los empleados afectados y que no podrán regresar a la actividad hasta que no se ubique el semáforo sanitario en el color verde.









