Buscan erradicar la obesidad infantil

A las afueras de las clínicas, en las tiendas de conveniencia y “tienditas” de la esquina, en la zona Centro, grandes cadenas comerciales y hasta dentro de casa es donde cada vez es más común y fácil el acceso a la comida chatarra tanto en niños como en personas adultas.

Dulces, refrescos azucarados, papitas, galletas, pastelitos, comida alta en grasa o frita, pan, cereales azucarados y demás forman parte del alimento diario de cientos de personas que por facilidad y sobretodo por un menor costo desean alimentarse de esa manera.

A nivel nacional ese tipo de alimentación ha provocado que México sea uno de los países número uno con obesidad y sobrepeso en niños y adultos.

En Chihuahua el panorama es muy similar, ya que de enero al mes de mayo se habían hecho por parte de la Secretaría de Salud un total de 31 mil 056 detecciones de obesidad, de las cuales 9 mil 620 resultaron positivas.

En ese mismo periodo la dependencia realizó en Ciudad Juárez 3 mil 507 detecciones de obesidad, de las cuales mil 738 resultaron positivas, de acuerdo con las cifras proporcionadas a este medio por la Secretaría de Salud.

Ante esto el pasado lunes el diputado Rene Frías Bencomo presentó una iniciativa en la que se se busca que se adicione el artículo 187 Bis de la Ley Estatal de Salud y con ello combatir la obesidad y sobrepeso en la entidad.

De acuerdo con lo que se informó a nivel estatal, la iniciativa busca que se prohíba la venta, regalo o suministros de bebidas de alto contenido de sal o azúcares así como comida chatarra a menores de edad tal como ocurrió en el estado de Oaxaca, el cual se convirtió en el primer estado del país en lograr esta acción.

Al respecto la Secretaría de Salud informó que se debe de analizar la propuesta, ya que si se debería de reglamentar.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, comentó que sería muy difícil prohibir el consumo de alimentos chatarra en menores de edad o población en general como si fueran cigarrillos o cualquier otro alimento.

“De alguna manera sabemos que el niño no tiene ese freno y si tú le pones diez bolsas de papitas diez bolsas se va a comer, si le pones tres refrescos los tres se los va a tomar, no tienen el criterio, su sistema nervioso no está desarrollado para tener metas a largo plazo, esas conexiones neuronales se van haciendo a través de la vida conforme los adultos les vamos formando esos circuitos”, explicó Valenzuela Zorrilla.

Ante eso señaló que sí se debería de reglamentar para de esa forma reducir el consumo de chatarra sobretodo en los menores.

“Sí se debería de reglamentar, se debería de tender a disminuir en sobremanera el consumo de comida chatarra, hay que educar a nuestros hijos a que cada vez que tienen sed debemos de tomar agua, una soda ya es un postre endulzado, un lujo para el metabolismo de un niño, entonces debe ser limitado lo más que se puede. Las bebidas energizantes se usan solo para personas que hacen deporte de alto rendimiento no tiene porque usted estar tomando para quitarse la sed, se toma agua”, comentó.

En Ciudad Juárez el consumo de alimentos chatarra forma parte de la alimentación diaria de niños, jóvenes, adolescentes y adultos.

A diario es común observar a familias alimentándose de comida chatarra como refrescos y bebidas azucaradas, pan, galletas o cualquier tipo de comida chatarra en la calle, la cual se vende a un bajo costo.

El miércoles pasado Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en lograr legislar en contra de la venta directa de alimentos chatarra a menores de edad.

De acuerdo con lo que se dio a conocer con 31 votos a favor, los integrantes del Congreso de Oaxaca aprobaron la adhesión del Artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el cual se prohíbe la venta directa a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.

Lo que se busca con ello es atender la “epidemia de obesidad” que vive la infancia en México y la población en general desde años atrás y que a su vez sean los padres de familia los que decidan si sus hijos deben o pueden consumir alimentos chatarra.









