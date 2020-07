Cancela Estados Unidos visas a estudiantes no inmigrantes

El Paso. El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP The Student and Exchange Visitor Program por su traducción del inglés) anunció el lunes modificaciones a las exenciones temporales para estudiantes no inmigrantes que toman clases en línea debido a la pandemia del semestre de otoño de 2020.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicará los procedimientos y las responsabilidades en el Registro Federal como una regla final temporal, informó el pasado 6 de julio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Las exenciones temporales para el semestre de otoño de 2020 incluyen, los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una carga completa de cursos en línea y permanecer en los Estados Unidos.

El Departamento de Estado no otorgará visas a los estudiantes matriculados en escuelas y/o programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño, ni en Estados Unidos, la Aduana y Protección Fronteriza les permite a estos estudiantes ingresar a los Estados Unidos.

Los estudiantes no inmigrantes F-1 siguen cursos académicos y los estudiantes no inmigrantes M-1 siguen cursos vocacionales mientras estudian en los Estados Unidos, las visas no inmigrantes permiten a una persona extranjera visitar, estudiar, invertir o trabajar por un tiempo determinado en Estados Unidos.

La regla general es que los extranjeros que quieran entrar temporalmente en Estados Unidos necesitan un visado, si bien existen excepciones, las visas no inmigrantes se distinguen de las visas de inmigrante, que se convierte en tarjetas de residencia en el momento en que la persona que viaja con una de ellas sellada en su pasaporte ingresa legalmente a los Estados Unidos.

Los estudiantes activos actualmente en los Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estado legal, de lo contrario, pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión.

Los estudiantes no inmigrantes F-1 que asisten a escuelas que operan bajo clases normales en persona están sujetos a las regulaciones federales existentes, los estudiantes elegibles F pueden tomar un máximo de una clase o tres horas de crédito en línea.

A los estudiantes no inmigrantes F-1 que asisten a escuelas que adoptan un modelo híbrido, es decir, una combinación de clases en línea y en persona, se les permitirá tomar más de una clase o tres horas de crédito en línea.

Estas escuelas deben certificar a SEVP, a través del Formulario I-20, “Certificado de elegibilidad para el estado de estudiante no inmigrante”, certificar que el programa no está completamente en línea, que el estudiante no toma un curso completamente en línea este semestre y que el estudiante toma la cantidad mínima de clases en línea requeridas para hacer un progreso normal en su programa de grado.

Las exenciones anteriores no se aplican a los estudiantes F-1 en programas de capacitación en idioma inglés o estudiantes M-1 que buscan títulos vocacionales, a quienes no se les permite inscribirse en ningún curso en línea.

Las escuelas deben actualizar su información en el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) dentro de los 10 días posteriores al cambio si comienzan el semestre de otoño con clases presenciales, pero luego se les exige que cambien a clases en línea solamente, o un estudiante no inmigrante cambia su selección de cursos, y como resultado, termina con tomar una carga de cursos completamente en línea.

Los estudiantes no inmigrantes dentro de los Estados Unidos no pueden tomar un curso completo de estudio a través de clases en línea, si los estudiantes se encuentran en esta situación, deben abandonar el país o tomar medidas alternativas para mantener su estatus de no inmigrante, como una carga reducida del curso o un permiso médico apropiado.

Debido a Covid-19, SEVP instituyó una exención temporal con respecto a los cursos en línea para los semestres de primavera y verano, esta política permitió a los estudiantes no inmigrantes tomar más cursos en línea de lo que normalmente permite la regulación federal para mantener su estatus de no inmigrante durante la emergencia Covid-19.

