Cierre de fronteras se extendería otro mes

EL PASO, Texas.- Al tiempo que el gobernador de Texas, Gregg Abbott, visitó la ciudad de El Paso ante una ola de infecciones y decesos por Covid-19, donde suman 330 víctimas mortales, mientras en Juárez van 711, el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que el cierre parcial de la frontera compartida con Estados Unidos continuará hasta el 21 de septiembre, otro mes con una semana.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

El gobernador Abbott arribó a El Paso para analizar la situación de manera directa con las autoridades locales de la ciudad y el condado.

En rueda de prensa, dijo el jueves que los funcionarios de salud estatales investigan la tendencia y trabajan para aumentar la cantidad de texanos que se someten a pruebas de coronavirus, esto en relación con la reciente caída en picada de las cifras de pruebas Covid-19 en Texas y al aumento de la tasa de personas que dan positivo aquí en esta ciudad.

"Tenemos mucha más capacidad de prueba diaria que las pruebas que se están realizando porque no vamos a tener personas que den un paso al frente para hacerse las pruebas como lo hicimos antes", dijo Abbott en una conferencia de prensa.

La visita del gobernador a El Paso se efectúa cuando el estado ha superado las 500 mil infecciones por virus esta semana y en el condado de El Paso ya rebasados los 17 mil, tanto el condado como el estado han mostrado recientemente tasas de positividad que superan el punto de referencia de Abbott del 10% y con casos positivos arriba de los 4 mil.

Por su parte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reportan 711 fallecidos por coronavirus, así como 5 mil 065 infectados.

Abbott y otros funcionarios estatales, sin embargo, dicen que hay optimismo en medio de la disminución del número de hospitalizaciones tanto en todo el estado como en El Paso.

"Los números se están moviendo en la dirección correcta, pero es justo decir que la capacidad hospitalaria para aquellos con Covid-19 sigue siendo demasiado alta", se refirió el gobernador con la capacidad de suministro hospitalario.

La visita de Abbott a El Paso mantiene la postura y enfatizó su orden obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento social como el único medio probado para reducir la tasa de infecciones en todo el estado.

La vista a esta ciudad se produce porque ha mantenido la ordenanza de que es demasiado pronto para considerar la reapertura de bares hasta que las cifras generales de brotes muestren una disminución constante.

Abbott portaba un cubrebocas con la bandera de Texas y dijo tajantemente: “el Covid-19 no ha dejado El Paso”, antes de la conferencia de prensa se reunió con el alcalde de El Paso, Dee Margo; el juez del condado, Ricardo Samaniego; el jefe de salud, Héctor Ocaranza y miembros de la delegación del estado de El Paso y otros funcionarios locales.

La autoridad de salud de la ciudad y el condado de El Paso, Héctor Ocaranza, dijo que la ciudad estaba agradecida por el apoyo que Abbott le ha brindado a la región y dijo que le presentaron al gobernador todo lo que se ha hecho con respecto al Covid-19.

Informaron de la situación de las personas y los lugares de las personas sin hogar, también del cuidado y atención a las personas adultas mayores y de que conociera los números de la situación actual del virus en la ciudad.

“Fue una respuesta muy satisfactoria, de hecho, que el gobernador conociera todas esas acciones que hemos realizado y de la manera que hemos atacado de frente el virus del Covid-19”, dijo la autoridad de salud Héctor Ocaranza.

Ocaranza dijo que se le pidió al gobernador que diera el apoyo que hasta ahora ha brindado a la ciudad, que continuara con ese apoyo y que se comprometió a mantenerlo.

Por su parte el encargado del Condado de El Paso, el juez Ricardo Samaniego, habló de que habían logrado que el gobernador Abbott tomara en cuenta a esta ciudad, ya que quería hacer lo mismo que con las ciudades de San Antonio y Austin, pero que es totalmente diferente ya que colinda con otro estado y otro país.

“Hace meses que no nos tomaba en cuenta como únicos y diferentes a otras comunidades, él quería hacer lo que hacía en San Antonio, no tomar en cuenta nuestra relación con Las Cruces, con Juárez, yo lo que pedía era que nos escuchara, ya que no somos similar a cualquier otra comunidad”, reveló el juez del condado Ricardo Samaniego.

ANUNCIAN CIERRE DE LA FRONTERA POR MÁS TIEMPO

El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que el cierre parcial de la frontera compartida con Estados Unidos continuará hasta el 21 de septiembre, debido a que los estados del sur de ese país tienen un repunte del número de casos de contagio de Covid-19.

"Ya le dijimos a Estados Unidos que nosotros somos de la idea de que sí se prolongue, por lo que tenemos en la franja del lado de ellos. Ellos tienen ahorita un resurgimiento en la parte sur, entonces la frontera no se podría abrir ahorita, y nosotros en algunos estados vamos más o menos a la baja", expuso el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al ser cuestionado sobre el tema, tras encabezar un evento con la Fundación para la Salud.

Desde hace cinco meses sólo se permiten los cruces esenciales que tengan que ver con comercio, emergencias o asuntos legales.

Sin embargo, está restringido el cruce para las visitas familiares, turismo o recreación.

Será la quinta vez desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia, que se renovarán las restricciones como medida para evitar contagios.

Te recomendamos:

Ráfagas --De nuevo inversiones puntean a Chihuahua --Peniche, “encampañado”--Empresarias también buscarán curul

Local Es necesario aforo y horario en restaurantes por Covid-19

Local Perdió 30 mdp Guachochi por la contingencia