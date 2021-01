Cobraron de más en predial a contribuyentes en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc.- La síndica Petra Alicia Meraz presentó su décimo informe cuatrimestral, donde señaló que el año pasado se cobró predial demás a una serie de contribuyentes lo que sumó una bolsa de 2 millones 260 mil pesos, que sugirió se regresen a quienes lo pagaron.

Desde hace algunas semanas y durante la Sesión de Cabildo celebrada ayer, precisamente para la presentación de Meraz, fue duramente criticada por retrasar demasiado sus informes. Saúl Palma, coordinador de los regidores del PAN, le mencionó que la última vez dio juntos el quinto, el sexto y el séptimo, y en esta ocasión presentaba el décimo. La Síndico le precisó que en los datos que expondría se integraban el octavo y el noveno.

El alcalde Romeo Morales mandó traer al tesorero José Luis Orozco para que explicara el sobre ingreso por concepto de predial.

Petra Alicia Meraz detalló a los regidores que en la Ley de Ingresos aprobada para el 2020 se tasaron los lotes baldíos con un cobro de predial del 125%, lo que se autorizó con el posterior envío de una fe de erratas al Congreso del Estado, porque no lo incluyeron.

El Tesorero precisó que la sobre tasa fue para los lotes que no están cercados y que se ha cobrado por varios años. De este rubro provienen los más de 2 millones de pesos que Meraz insistió se regresen, sin embargo obtuvo respuestas como la expresada por el alcalde Romeo Morales: el Municipio no tiene recursos y no nos están llegando.

En el inicio del informe la regidora Jazmín Corral señaló haber solicitado a través de la oficina del Presidente y la Sindicatura copias de nóminas para revisión, y le proporcionaron documentos de julio de 2020. La administración de Romeo Morales ha sido señalada por tener contratado personal demás en algunas áreas, lo que han buscado respaldar algunos regidores para hacer un señalamiento argumentado.