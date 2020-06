Crece la donación de plasma convaleciente

Hasta ayer sumaban más de 12 personas que han donado plasma convaleciente para usarlo en pacientes graves con Covid-19.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, informó que continúan con la captación de plasma convaleciente por lo cual ya suman 20 personas las cuales han pasado los filtros para donar y 12 captaciones de plasma hasta el momento.

“Para lo del plasma apenas van un poco más de 20 personas que han pasado los filtros para la donación de plasma, la cifra de donantes al menos se tienen unas 12 dosis de plasma convaleciente”, explicó en conferencia de prensa Valenzuela Zorrilla.

Señaló que se está trabajando actualmente en la alternativa que se prevé que servirá aquí para los pacientes con Covid-19 que están hospitalizados en condición grave y muy graves.

El fin de semana El Heraldo de Juárez publicó que serían 600 mililitros de plasma los que se estarían captando de pacientes ya recuperados de coronavirus.

Quienes deseen donar deben de estar en buen estado de salud, ser mayores de edad, no presentar ningún síntoma de Covid-19 en un periodo de 14 días e incluso deben de presentar la prueba final donde se compruebe que ya no portan el virus, de no ser así, en lugar de esperar 14 días podrán donar plasma en un periodo mayor a los 28 días, según detalló el personal del Banco de Sangre.

Aquí la captación del plasma convaleciente se realizará en el Banco de Sangre y Hospital General donde se cuenta con un kit y máquina especial para realizarlo.

Actualmente se está en la espera de la integración de más hospitales y permisos para comenzar a aplicar el plasma ya captado en los pacientes hospitalizados de coronavirus.

Quienes deseen donar plasma y conocer mayor información sobre este proyecto para los pacientes que sufren de coronavirus pueden registrarse en el correo direcciónmedicazonanorte@gmail.com o llamar al Banco de Sangre para agendar su cita al número 620 57 27.

