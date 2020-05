Da positivo a Covid-19 elemento del Ejército que revisaba en retén

Preocupados, oficiales de Seguridad Pública Municipal y personal de Presidencia que diariamente atienden en los diferentes cercos sanitarios al confirmarse un brote de Covid-19 en elementos castrenses encomendados a apoyar en estos filtros. Los soldados que apoyaban en estos retenes de sanidad fueron retirados en su totalidad por la autoridad militar en cada uno de los cuatro puntos instalados para no generar un riesgo de infección.

Luego de darse a conocer el brote de coronavirus que afectó a los militares destacamentados en esta zona, fueron retirados de los cercos sanitarios en los que estaban apoyando, generando el miedo y la preocupación de los trabajadores y policías que diariamente estuvieron en contacto con los mismos.

Estos filtros sanitarios de las salidas a Jiménez, Santa Bárbara, Matamoros y carretera Vía Corta estaban siendo custodiados por los elementos de la Guardia Nacional, brindando apoyo para la seguridad.

A través un sondeo realizado en estos lugares, los elementos policíacos así como el personal de presidencia municipal dijeron encontrarse preocupados y consideran que debió haber existido un mayor flujo de información entre ambas corporaciones

En este sondeo, se pudo corroborar la nula presencia de los elementos castrenses, quienes según confirmaron los trabajadores del municipio, fueron retirados sin aviso alguno desde el pasado lunes ya no se encontraban.

“No supimos por que se retiraron, ya no están desde el lunes y considero que es una falta grave el que no nos hayan informado del brote, pues estábamos en contacto, ellos no tenían cercanía con los automovilistas solo estaban para apoyo” expuso una trabajadora del municipio

En este mismo sentido, un oficial preventivo que estaba instalado en la salida a Jiménez, corroboró que la SEDENA, no notificó los motivos del por qué se habían retirado los castrenses de manera repentina aunque expuso que mientras estaban apoyando en estos cercos, se tomaron todas las medidas.

“Ellos estaban para la seguridad nada más, no supimos por qué se fueron y si nos acercamos a ellos, eso sí es de preocuparse” aseveró uno de los oficiales en turno de uno de los puntos alrededor de las 12:00 horas del mediodía.

Cabe recordar que ayer, durante la conferencia matutina diaria sobre los avances del Covid-19 en el estado, la autoridad confirmó que existe un brote dentro de los pertenecientes a las fuerzas militares destacamentados en esta zona.

Por lo anterior, se buscó contacto con la 42 Zona Militar quienes aseveraron que se investigaría esta situación, sin que se haya emitido, hasta el cierre de esta edición, algún comunicado en relación al caso.

