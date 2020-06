Dejaría pandemia cifra de 400 mil en pobreza

La pandemia del coronavirus (Covid-19) no solo ha generado un impacto social y de salud sino también de pobreza, ya que para finales del 2020 se estima que en Ciudad Juárez podría haber entre 380 mil a 400 mil personas en situación de pobreza, aseguró Isaac Sánchez Juárez, profesor investigador de economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Sanchez Juárez contó en entrevista con El Heraldo de Juárez que desde finales del 2015 se veía una reducción en el número de personas en situación de pobreza en esta frontera, sin embargo, con la llegada de la pandemia la situación comenzó a empeorar debido a la cantidad de personas que se quedaron sin empleo tanto en quienes trabajaban de manera formal e informal.

Según estadísticas del economista la primera etapa de la pandemia, en el trimestre de marzo a junio en Ciudad Juárez, se estima que están sin empleo entre 15 mil a 20 mil personas, pero al sumar las personas del sector informal la cifra actualmente oscila entre los 40 mil a 50 mil personas sin trabajo, lo que incrementa los niveles de pobreza.

“Ya estamos cerrando lo que es la primera etapa de la pandemia, no es el fin de la pandemia es la primera etapa que inició con el primer caso por ahí del mes de febrero, hasta la sana distancia y ahora la reapertura gradual. Es primera etapa porque la economía está abriéndose y me parece que es probable que se incremente el número de casos, el problema seria sí hubiera un incremento abrupto en el número de casos, de otra forma vamos a estar en lo que ellos llaman la nueva normalidad”, indicó Sanchez Juárez.

El saldo de la primera etapa de la pandemia, de acuerdo con las estimaciones del economista, es de al menos 15 mil empleos formales perdidos más los del sector informal.

“Yo creo que al finalizar junio, entre marzo y junio se habrán perdido algo así como 15 y 20 mil empleos formales, es una cantidad muy alta porque estamos hablando de una persona que se queda sin trabajo, además estas cifras son nada más las que nos da IMSS, es decir, no es toda la gente que se quedó sin empleo yo ahí si podría aproximarlo a unas 40 a 50 mil personas en total que se quedaron sin empleo. Son estimaciones porque el resto es gente que se quedó sin trabajo en el sector informal, que no está en el IMSS, gente que trabaja para el gobierno pero serían al final 50 mil empleos perdidos”, aseguró.

Según cifras y datos periodísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Ciudad Juárez había entre el 2010 y 2015 de 352 mil a 397 mil personas en situación de pobreza, pero en los últimos años se observó una ligera reducción de esta.

Sin embargo, para finales del 2020 la cifra podría ser de hasta 400 mil personas en situación de pobreza, de acuerdo con estimaciones.

“Lo que las cifras nos decían es que se estaba reduciendo la pobreza, tampoco muchísimo, pero había una ligera reducción y con la pandemia en su primera etapa vamos a ver aquellos que se quedaron desempleados que se suman a las filas en situación de pobreza y seguramente algunos que estaban en situación de vulnerabilidad que ya estaban en una situación frágil y podría ser que nos aproximemos ante los 380 mil a los 400 mil personas en situación de pobreza en la Ciudad para finales de año, lo que es una cifra muy grande porque nuevamente la población de la ciudad, que es de un poco más de un millón 500 mil personas, hablar de 400 mil están en pobreza no es una cifra que nos aliente”, comentó.

En cuanto al crecimiento económico en Juárez el investigador señaló que también se vio afectado con la pandemia del Covid-19, ya que este era muy superior al promedio nacional.

Tan solo el año pasado el crecimiento económico aquí era del 3 al 4 por ciento.

“Con la pandemia esto se nos cayó y todo lo que es el primer y segundo trimestre del 2020 hubo algunas contracciones de la actividad económica y me parece que este año no creceremos más allá del uno por ciento con el producto de la recuperación que vendrá a partir del mes de julio. Ese es otro saldo negativo”, mencionó.

Sanchez aseguró que se basa en dar dichas cifras, ya que se junta el crecimiento económico que se obtiene de censos económicos del INEGI, con la generación de empleo y demás.

“El crecimiento económico que se obtiene de censos económicos del INEGI, si una economía se contrae es que no se genera riqueza y asociado a esa ausencia de crecimiento también significa que no hubo generación de empleo, entonces si en una familia o una persona que es ella sola, no tiene trabajo, no tiene ingresos y la pobreza que hay es pobreza por ingresos y se suma a las filas de personas con pobreza y de ahí el estimado que hacemos de estos incrementos. Si hubiera habido empleo y crecimiento económico obviamente diría lo contrario”, explicó.

Para el profesor de la UACJ el reducir los índices de pobreza que se estarían presentando a finales del 2020 tardaría entre tres a cinco años, ya que se tomaría como ejemplo lo que pasó en otras crisis como la del 2001 e incluso la que dejó la pandemia de la influenza en el 2008 y 2009.

“Entre tres y cinco años tardaría en recuperarse. ¿Cómo lo estimamos?, en relación a dos crisis anteriores tuvimos una crisis en el 2001 recuperarnos nos tomó cerca de 2 años y la crisis del 2009 nos tomó recuperarnos cinco años para recuperar lo que se había perdido en términos de empleo y crecimiento y obviamente en que las personas tengan una mejor situación de vida y en base a ello puedo decir que es de tres a cinco años”, agregó.

Destacó que todas las estimaciones dependen de que en la ciudad no se presente una segunda etapa de la pandemia del Covid-19, la cual obligue de nueva a cuenta a cerrar negocios.

“Si hay una segunda etapa donde el número de casos tiene un incremento abrupto entonces ahí si vamos hacer un cambio de escenarios y quizás no sea de tres a cinco años sino más,” advirtió.

