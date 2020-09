Descarta Loera De la Rosa dejar delegación federal

Ciudad Juárez, Chih.- Juan Carlos Loera De la Rosa, delegado de los Programas Federales para Chihuahua, señaló que no dejará el cargo en el corto tiempo, como se rumoró en días pasados.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El funcionario dijo que ese tipo de rumores también obedecen a un golpeteo político ante los recientes conflictos del agua en las presas de Delicias y Camargo.

Yo sigo en esta responsabilidad, son puras mentiras que renuncio, todo eso es politiquería y golpeteo





Indicó que el Gobierno Federal, al que representa, garantiza el abasto de agua a los agricultores de la entidad, así como el pago debido al tratado internacional, sin afectar a los propios chihuahuenses. Noroeste Renuncia a Morena alcalde de Cuauhtémoc

Crítico a quienes impulsan movilizaciones y bloqueos por parte de los agricultores, porque en primer lugar no les informan de manera adecuada la situación real de los riegos y los compromisos con el gobierno de Estado Unidos, desde el siglo pasado.

Loera De la Rosa señaló que se están extendiendo las afectaciones a otros sectores como el industrial, con los bloqueos de los inconformes.

"Me han llamado algunos gerentes de maquilladora, ya que registran retrasos en la entrega de sus mercancías. Todo eso también lo están provocando quienes están detrás de los agricultores, mintiéndoles, haciendo que bloqueen las calles. Sin duda es un asunto político, porque estamos próximos a un año de elecciones", insistió Loera.

Mencionó que todavía no es el tiempo para hablar de aspiraciones, luego de que su nombre ha sonado en encuestas recientes como fuerte candidato a la gubernatura. Delicias Involucran en otro escándalo a exdirigente de Morena en Camargo

"Ahorita lo único que que me ocupa es esta responsabilidad de la delegación y acercar a los ciudadanos del estado los beneficios de diversos programas federales, que no se detienen, por el contrario seguimos sumando a beneficiarios. Eso es lo que realmente me interesa ahorita", finalizó.

Con información de Adrián Macías | NetNoticias