Detiene la crisis a pequeños mineros

PARRAL, Chih.- Más de 50 pequeños mineros de la región tienen detenida su actividad por más de tres meses debido a la pandemia del Covid-19 y por falta de apoyos de parte del gobierno, ya que indicaron que para poder regresar a sus actividades requieren créditos e incentivos para echar a andar la minería. Señalaron que los que están trabajando son las medianas y grandes mineras del país; mientras que ellos se encuentran en espera de que el Servicio Geológico Mexicano del Gobierno Federal termine de levantar un censo para poder recibir apoyos y comenzar a trabajar.

Inocente Armendáriz Villalobos, secretario de la agrupación de pequeños mineros, indicó que 57 pequeños mineros de la región de los municipios de Parral, Allende, Matamoros, Balleza, San Francisco del Oro y Santa Bárbara se encuentran detenidos debido a que pararon sus actividades durante el confinamiento de la pandemia.

Reveló que ya llevan más de tres meses sin trabajar sus lotes mineros y están paralizados ante la falta de apoyos, sólo las compañías mineras grandes están laborando.

Indicó el secretario de la asociación de pequeños mineros que desde el año pasado el Servicio Geológico Mexicano, de la Secretaría de Economía del gobierno federal, comenzó con un censo para determinar los tipos de apoyos requieren los pequeños mineros y poder apoyarlos, sin embargo se atravesó la pandemia y se paró toda la actividad minera que se estaba realizando, en el censo se prevé que son alrededor de 60 lotes mineros que requieren de apoyos, pero señaló que no son todos los que se encuentran en los registros, ya que se calcula que sea el doble de mineros que no están en el censo.

Consideró que la pequeña minería es una de las actividades de la región que generan una derrama económica fuerte y la ocupación de más de 500 empleos en tan sólo las 57 pequeñas minas de la región, dijo que se prevé que para este mes lleguen de nuevo funcionarios federales del Servicio Geológico Mexicano para continuar con el censo para determinar y evaluar las necesidades de cada minero, esto con el fin de canalizar los apoyos a otras dependencias federales y poder liberar los capitales de inversión.

Indicó que los apoyos serán según las necesidades de cada minero desde capital de trabajo que van de los 300 mil a los 500 mil pesos aproximadamente, sin embargo pueden ser cantidades mayores, también se puede apoyar con maquinaria y equipo como lo son los compresores, malacates e insumos para poder echar andar las minas, el secretario señaló que el pago de los créditos se realizará por medio de las plantas de beneficio donde se va a estar rebajando los montos otorgados, se tenía planeado que para este mes terminara el censo, sin embargo se presentó la pandemia y ya no fue posible concluirlo y por ello se encuentra parada la actividad de los pequeños mineros.

Consideró el secretario de la agrupación que es una lástima que ahora que están buenos los precios internacionales de los metales no se esté aprovechando la oportunidad de trabajar, ya que consideró que en este tiempo están buenos los precios en oro, plata, plomo y el zinc, así como los minerales no metálicos como lo son la florita y la garita; asimismo indicó que después de este censo se pasa al Fifomi (Fideicomiso de Fomento Minero) para verificar el padrón, pero no se sabe para cuándo se puedan considerar los apoyos.

