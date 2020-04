Empleados de maquiladora salieron positivos a coronavirus

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Al menos, tres empleados de una maquiladora dieron positivo a contagio por Covid-19 en la frontera; mismos que forman parte de los 14 casos confirmados en Juárez, informó el doctor Arturo Valenzuela, director de Salud de la zona Norte.

En la rueda de prensa mañanaera, destacó que eran tres personas de una maquila quienes tenían sospechas de coronavirus, tras hacerles la prueba, dieron positivo.

Argumentó que las personas obtuvieron el virus por contagio disperso y ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondientes.

A su vez, declaró que la empresa maquiladora, de la cual omitió el nombre, se encuentra cerrada.

"Eventualmente habrá un incremento de enfermos, y los centros de trabajo como la maquiladora no están exentos, ya que es donde mucha gente convive y vamos a tratar de limitar los contactos lo más que se pueda", refirió,

Valenzuela Zorrilla también señaló que no se va a poder revelar la identidad de las personas ni de las empresas, con el fin de no generar el pánico comunitario, sin embargo, se vigila a los familiares que tuvieron contacto con los enfermos para saber si contrajeron o no el virus.

