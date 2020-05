En riesgo de perder semestre, 7 mil 560 alumnos de Cobach

Dos de cada 10 estudiantes del nivel preparatoria del sistema de Bachilleres no se han reportado con sus maestros, lo que provocan un gran dilema para salvar el semestre.

De acuerdo con Teresa Ortuño, directora general del Colegio de Bachilleres (Cobach), el 18 por ciento de 42 mil estudiantes que forman parte de la institución en el estado, no han sido contactados por sus maestros para llevar las clases a distancia.

De ese porcentaje, el 90% han enviado tareas, trabajos o cualquier tipo de evidencia que se les pide para cumplir con el programa académico.

En todo el estado de Chihuahua hay alrededor de 42 mil estudiantes en los Colegios de Bachilleres, de los cuales alrededor de 15 mil 600 pertenecer Ciudad Juárez.

Señaló que habrá exámenes ordinarios y extraordinarios, sin embargo, la preocupación es poder contactar a ese 18% faltante con la finalidad de que no se queden en el camino, pero si alguno de los alumnos se quiere quedar por su voluntad no se podrá aprobar a todos en general.

La titular de los planteles de bachilleres aclaró que no habrá una instrucción de que todos aprueben, porque los maestros no están conociendo apenas a los alumnos a raíz de esto que fue en marzo, por lo que cada maestra sabe qué alumno cumplen con los trabajos.

Además, para los planteles de bachilleres cuentan con calificaciones del primer bimestre que es otro elemento para poder calificar a los alumnos y no solamente en esta época del encierro.

“Me parece que no se ha hecho justicia a los maestros que, en estas condiciones tan inesperadas, tan sorpresivas, sin planear, ahora si que de golpe y porrazo tuvieron que entrar a un planeta en el que no estaban porque el sistema educativo mexicano no está diseñado para la educacion a distancia y lo han hecho muy bien”, aseveró.

Explicó que educacion a distancia puede ser por computadora, pero también puede ser por teléfono, correo electrónico o alguna otra herramienta esencial para continuar las clases no presenciales.

“Todos los alumnos y todos los trabajadores del Colegio de Bachilleres tenemos un correo institucional y curiosamente les decían que en el correo les van a mandar las tareas y algunos chiflando pa’arriba, pues qué cree; tuvimos una reunión con las personas de las becas Benito Juárez para la entrega de este bimestre (…) entonces acordamos que solo por el correo electrónica les podía llegar el código QR para poder ir los alumnos a cobrar, pues me creerá que el miércoles 13 de mayo ese día cuando se dio a conocer que por correo electrónico les iba a llegar la beca, tuvimos casi mil 900 solicitudes de reactivación y recuérdame cuál es mi contraseña, entonces están o no contactables, si es para la tarea no aparecen, pero si les van a llegar el dinero si, hay de todo”, enfatizó.

Ortuño Gurza comentó que una semana previa de iniciar las clases a distancia, los maestros establecieron mecanismos de la forma de contactar a sus alumnos, ya sea por teléfono o correo electrónico, es decir, los maestros han hecho un esfuerzo descomunal para contactar a los alumnos.









“En estas circunstancias no todos los aprendizajes van a ser académicos, no lo digo para eludir toda la responsabilidad que tenemos como institución educativa, somos una institución que ha cumplido bastante bien, nosotros ya teníamos casi todo el material listo para subir a la plataforma y a la semana de que cerramos la cortina, ya estaban todos los contenidos de todo el semestre en la plataforma”, dijo.

Aseguró que los Colegios de Bachilleres pueden terminar el semestre en educacion a distancia sin problema, con la situación de los jóvenes no contactados que representa una estrategia que tienen que diseñar para ellos.

La directora general del Cobach aseguró que esta modalidad de clases a distancia ha sido una experiencia nueva en la que nada va a volver a ser igual, un proyecto que se estaba soñando de poder tener una educacion a distancia o en linea, pues ahora todo se tuvo que concretar y ya tenemos todo desarrollado para que puede ser en cualquier de las dos vías.

Universidades sin problema para impartir educación a distancia

Con el programa de Continuidad Académica Virtual que implementó la UACJ, a causa de la actual situación sanitaria que ha pausado al mundo, se ha logrado continuar con las actividades académicas a distancia con el apoyo de varias plataformas tecnológicas.

Al término de este semestre, en las plataformas Teams, Aula Virtual y Yammer se tiene registro que mil 882 docentes utilizaron tales medios para impartir sus clases, mismos que representan 6 mil 759 grupos activos a los que ingresan 31 mil 683 estudiantes.

Por su parte, 537 maestros y 2 mil 133 alumnos han utilizado otros recursos digitales para continuar con sus actividades académicas.

En total, se tiene registrado que se llevaron a cabo 33 mil 238 clases por videoconferencia en alguna de las plataformas ya mencionadas.

Por su parte el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, Abraham Paniagua Vázquez informó que el periodo de docencia concluye el 15 de junio para dar continuidad al periodo de exámenes que termina el 30 del mismo mes.

Destacó que las clases a distancia la respuesta de docentes y estudiantes ha sido positiva, hay quejas que se atienden inmediatamente y afortunadamente son las mínimas. La respuesta del personal administrativo también ha sido muy buena.

“Hay un grupo de 21 estudiantes que definitivamente no encontraron manera de llevar los cursos por modalidad virtual. Para ellos habrá cursos de nivelación una vez terminada la contingencia”, Finalizó el director de la UACH.





