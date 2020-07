Enviaron 16 mdd en primer trimestre del año

Parral, quinto lugar en ingresos de remesas familiares. De enero a marzo, en México, han ingresado más de 9 mil millones de dólares, de los cuales, el tres por ciento, pertenece a nuestro estado, colocándolo en tercer lugar en recibos de remesas.

Economista de esta ciudad, mencionó que el ingreso de dinero proveniente de otras partes del mundo, ayudan a mejorar la economía en nuestros hogares.

Un total de 9 mil 294 millones de dólares en remesas familiares, han ingresado en todo México; de los cuales, 281 millones, pertenecen a Chihuahua, lo que representa el 3 por ciento, distribuidos en los 67 municipios que conforman el estado.

En lo que respecta a Parral, se encuentra en el quinto lugar a nivel estado, con más ingresos en remesas familiares, siendo 18 millones de dólares que han ingresado a nuestra ciudad, en el periodo enero-marzo del presente año; al igual que Cuauhtémoc, y sólo por debajo de Delicias con 20 millones; seguido de Chihuahua, con 74 y Juárez con 84 millones y por encima de Nuevo Casas Grandes, con 13 millones.

Según comentó el economista Martín Juárez, la importancia del ingreso de dinero proveniente de otros lugares – fuera de México- ayuda a que la economía de nuestro país, específicamente de nuestra ciudad, vaya en aumento, puesto que ese mismo dinero es utilizado para el ingreso de otras familias.

Explicó que en este sentido, se aplicaría el efecto “dominó2; es decir, al recibir dinero la familia de alguien que labore en el extranjero, esta lo utiliza para comprar comida u otras cosas como ropa, zapatos etc., dinero que va a los bolsillos de los comerciales, tanto locales como foráneos.

Esto beneficia a que los encargados de diferentes establecimientos, vuelvan a surtirse de mercancía y seguir manteniendo el flujo de dinero.

Sin embargo, señaló que lamentablemente, en la actualidad, hay personas que, por miedo a sufrir la crisis económica, evita derrochar el dinero, lo que ha estado deteniendo la recuperación en los comercios locales.

No obstante, señaló que para no sufrir esta crisis, es primordial comprar en establecimientos locales, apoyar la economía local, puesto que esto significa que ese mismo dinero se quedaría en nuestra ciudad, con nuestros comerciantes y no se iría de vuelta al extranjero.

