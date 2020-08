Escasez en tinacos de “Agua segura”

PARRAL, Chih., (OEM).- El desabasto y las altas temperaturas aumentaron la demanda de “Agua segura” en colonias afectadas por la escasez derivada de que se secara la presa Parral, vecinos que utilizan los 16 tinacos instalados por la JMAS en cuatro colonias del sector Poniente, se quejaron de que antes el tanque duraba hasta tres días sin agotarse y ahora se acaba el mismo día en que lo reabastecen; además acusaron a personas imprudentes por utilizar el vital líquido para otras actividades cuando es para consumo humano. La JMAS los exhorta a no abusar de estos tinacos y que alcance para todos.

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata, Barrio de Guanajuato, Morelos, Conasupo y Estación se inconformaron por el agotamiento de los tinacos de “Agua segura”, que son abastecidos por la JMAS con la finalidad de que los ciudadanos puedan proveerse del recurso para beber.

Mediante un sondeo por este cuadrante se acudió a cinco puntos de tomas de agua, donde se constató la queja de los usuarios, quienes exponen que antes al ser llenados esos tanques, no se agotaban en tres días y que ahora cuando es abastecido se acaba ese mismo día.

Aunado, los quejosos comentaban de personas que llenaban hasta cinco tanques y no garrafones, afirmando que no todos los recipientes son garrafones. Por lo que consideraron que no es usada para consumo sino para otras actividades.

En Emiliano Zapata existen tres tomas que son usadas por los vecinos de un sector colindante en el que se encuentra la calle Circunvalación.

Norma Ramos, un adulto mayor que habita ahí, dijo que llevaba más de cuatro días sin llenarse el tinaco, el cual expuso, es el más utilizado de los tres.

Refirió que, al momento de que es abastecido, ahora no dura ni 24 horas para cuando ya no tiene agua; mientras que previo a la temporada de calor y de que existiera el notable desabasto, exclamó que duraba hasta tres días.

En la Cruzada 2 de Abril existe otro de mayor demanda, del cual aún estaban personas llenando sus botes y garrafones; uno de ellos es Josué Gutiérrez, vecino de la Villa, quien dijo que abastecerse por este medio le apoya en su economía, ya que así no tiene que pagar 16 o hasta 20 pesos que le cuesta.

Bajando por el sector de la colonia Morelos, en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, hay otro espacio que es usado por las personas para este beneficio. Aún había ya que dos familias a bordo de camionetas estaban en la fila para el llenado de recipientes; al entrevistar a Antonio Cruz aseguró que acude cada tres días.

En La Estación, Daniela Ávila se mostró inconforme porque aseguró que lleva casi una semana que no se daba abasto al tinaco de “Agua segura”; sin embargo, expuso el mal uso de algunos vecinos que dan hasta dos vueltas con cinco botes.

También se visitó el sector de La Conasupo y calle Iglesias ubicada en el barrio de Guanajuato; se constató el faltante de agua, sin embargo ahí no se encontraron personas en la necesidad del recurso.

Por lo anterior, el presidente de la JMAS, Víctor Gutiérrez, indicó que las pipas tienen como prioridad el llenado de estos tanques y destacó que puede variar entre un sector y otro.

Cabe citar que la dependencia exhortó a la ciudadanía para hacer un buen uso del agua, ya que con las altas temperaturas la demanda de este recurso aumenta; aunado a que existe un déficit en los tandeos luego de que se secara la presa y no ha llovido.

Por otra parte, según lo indicado por parte Manuel Ramos, técnico operador de la JMAS, se cuenta con 86 tinacos enfocados en las colonias de mayor vulnerabilidad.

En este sector afectado por la merma del servicio, El Sol de Parral contó al menos 15, de los cuales un gran porcentaje de colonos se benefician de esta agua potable de manera gratuita.

