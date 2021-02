Esperan graves problemas en maquilas ante la falta de gas para la producción

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Tras darse a conocer que se canceló el suministro de gas natural en el sector industrial en Ciudad Juárez, el sector empresarial e industrial advirtieron las consecuencias que podrían traer la falta del combustible para la operación de sus industrias.

El presidente de Canacintra Juárez, Jesús Manuel Salayandía Lara indicó que ha recibido advertencias y quejas por parte de sus agremiados, ya que en sus procesos productivos utilizan mucho la energía de gas natural y ahorita no han tenido suficiente gas para operar y se estima que en los próximos días vayan a tener un nulo gas para poder correr sus operaciones.

“Estuvieron hablando con diferentes instituciones acerca de esto y al parecer les van a restringir el gas porque se necesita cubrir gas para seguir echando andar la energía eléctrica en la ciudad”, señaló.

El gobernador del estado, Javier Corral Jurado dio a conocer la cancelación del suministro de gas natural para la industria en Ciudad Juárez hasta el próximo lunes, debido a que Estados Unidos cerró la llave para la importación del combustible a México.

El representante de Canacintra expuso que esta decisión tiene sus pros y sus contras, por un lado, está parando la iniciativa privada, la economía, pero por otro lado se necesita la luz eléctrica para los más necesitados, porque hay gente que todavía no tiene gas en sus casas y comercios.

“Se menciona que hay restablecimiento de la luz eléctrica en un 80 por ciento, todavía falta un 20 por ciento que en las próximas horas ya debe estar reestablecido, pero llama la atención que, por falta de una planeación se haya metido a este estrangulamiento de la energía para poder seguir operando la luz eléctrica”, dijo.

Canacintra Juárez tiene alrededor de 500 agremiados de diferentes giros y tamaños que utilizan algunos de ellos gas natural para sus operaciones, mientras que la industria maquiladora cuenta con 332 empresas y aglutina a más de 320 mil empleados.

Salayandía Lara informó que tienen alrededor de 20 a 30 empresas que consumen mucho gas natural y que se van a ver afectadas en los próximos días porque se les va a restringir el energético.

Lamentó la situación por la que está pasando la industria en la ciudad, ya que tienen que cumplir con sus clientes el hecho de que no van a poder operar, tienen que cubrir esa parte y decirles a sus clientes que no van a poder operar porque no van a tener gas natural.

Agregó que lo que se espera es que haya suficiente gas para poder trabajar para que haya suficiente generación de luz eléctrica, pero ese gas va a tener que restringir a ciertas empresas e industrias para poder surtir el gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se visualiza que al menos entre cinco o seis días van a estar paradas ciertas industrias para poder surtir suficiente gas a la CFE para que pueda tener luz eléctrica”, refirió.

Expuso que Canacintra está buscando una mesa de trabajo con los actores de esta situación (Iniciativa privada, Cenace y CFE) para saber lo que está pasando, qué se puede esperar desde el punto de vista el suministro de gas, hablar con la gente de Cenace y ver cuál ha sido la problemática, por qué esa falta de planeación para el gas.

Index Nacional externó por medio de un comunicado que empresas de diversos sectores han dejado de producir por recortes de energía de más de 15 horas, sin mencionar el daño a los equipos que se han tenido que estar reiniciando.

En Nuevo León, Ciudad Juárez y Piedras Negras las empresas están recibiendo notificaciones para reducir su consumo de gas.

El Consejo Nacional index solicitó el apoyo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para conocer cuál es el tiempo aproximado de restablecimiento, ya que, si tuviéramos una programación de horarios de alimentación eléctrica para las zonas afectadas, las cerca de 800 empresas de la industria de maquila y manufactura de exportación, podrían hacer una mejor planeación.

Los cortes intermitentes sin previo aviso están afectando la producción y no permiten avanzar a las pocas plantas que recuperaron la electricidad.

Hay riesgos de daño a los equipos por los apagones abruptos y encendido varias veces al día.

Lo más importante es que la Autoridad nos comunique los horarios precisos de los cortes para que las plantas puedan planear los horarios de los turnos, buscando que, si no va a haber algún plan de corte, también se nos informe para que las plantas puedan generar su propia planeación, menciona el comunicado de Index Nacional.

El expresidente de Index Nacional, Arnulfo Castro Munive mencionó que en una situación de estas desafortunadamente todo mundo pierde, sin embargo, lo que se busca es que el impacto económico sea lo menos severo posible, pero en unas condiciones de esta naturaleza como es el clima, hay que hacer lo mejor que se pueda.

Lo que ha estado haciendo el sector industrial es, si no hay electricidad, pues no puedes tener a la gente en las plantas maquiladoras, las tienes que mandar a sus casas.

“El problema viene más en que este tipo de problemas no lo veíamos en otros sexenios, porque lo estamos viendo ahora de manera más pronunciada en este sexenio, yo creo que es derivado entre otras cosas, del esfuerzo del gobierno federal mexicano por monopolizar el manejo y suministro de energía, entre otras cosas revirtiendo lo que la reforma energética del sexenio pasado había buscado evitar precisamente”, aseveró.

Se debe analizar lo que pasó de quedarnos sin suministro eléctrico con todas las consecuencias que trae porque te quedas sin energía y te quedas sin agua y es una reacción en cadena del sector productivo.

La otra, qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a pasar en la dimensión de lo que pasó, es decir, prevenirse todos los involucrados en la cadena productiva para que esto no vuelva a suceder.

“Qué tanto el gobierno federal es parte de la solución o es parte del problema, porque nosotros dependemos del suministro de energía que nos proporciona la CFE”, puntualizó Castro Munive.

