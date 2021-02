Estancado el conflicto entre agricultores de Jiménez y la CFE

Con el descanso del fin de semana, las negociaciones se detuvieron, pero los quejosos permanecen apostados y bloqueando las vías del ferrocarril en la vieja huejoquilla

Mañana se cumple una semana desde que productores de ciudad Jiménez, de nueva cuenta se levantaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad por incumplir con la tregua de no cortes y no reconectar los pozos agrícolas que se encuentran sin suministro eléctrico.

Asimismo, se cumplen cuatro días de que se retiraron de los plantones en la CFE de Parral y Gómez Palacio, para concentrar los esfuerzos en el bloqueo de las vías del ferrocarril en la Vieja Huejoquilla, acción que les valió que por fin la federación volteara a verlos y planteara una negociación.

Sin embargo, durante este fin de semana, la efervescencia, aunque sin suavizar el conflicto, se calmó momentáneamente, pero no por la voluntad de la paraestatal o los entes gubernamentales, o porque los quejosos comenzaran a ceder, sino simplemente porque el fin de semana no se trabaja.

Foto: Abraham Zamarrón | El Sol de Parral

Es por ello que hoy los quejosos esperan que la problemática y el desacuerdo resurjan incluso con más intensidad con la reactivación de la burocracia. No obstante, la postura es la misma, no hay marcha atrás, ni se atenderán convocatorias hasta en tanto, como mínimo, no se reconecte la electricidad a los pozos que se encuentran cortados.

Y si, ayer fue domingo de descanso para muchos sectores, sin embargo, para el trabajador del campo solo es un día más, por lo que aún y con el desgaste de la lucha antes mencionada a cuestas, los agricultores de Jiménez permanecen al filo del cañón y aguardando las últimas consecuencias por lograr una avance en este asunto que se ha venido prolongando ya por dos décadas.