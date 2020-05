Estuvo varado 48 días en Sudáfrica por cierre de fronteras

Hay que seguir las indicaciones en relación a la pandemia, hay que valorar la libertad, porque una vez que se pierde es cuando se valora destacó Enrique Ruiz quien dio su testimonio luego de que estuvo en Sudafrica de visita y se quedo por el lapso de 48 dias varado y encerrado en un hotel por la pandemia.

Como un testimonio de que se deben de seguir las indicaciones por la pandemia, Enrique Ruiz conto su historia en donde destaca que estuvo en Sudafrica de visita y se fue a pesar de las alertas e indicaciones de evitar los viajes internacionales y nacionales.

Dijo que desde que llego al aeropuerto de Amsterdam estaba vacio, llego el 17 de Marzo a Sudafrica y tuvo 9 dias de estar en el país, vio las nuevas atracciones, pero el presidente de sudafrica el 23 de Marzo anunció que iba a ver un cierre de emergencia, que significaba estar en un arresto domiciliario en un hotel y estuvo 48 dias varado ahí en donde su mundo fue ver una habitación de hotel, sin poder salir mas que una vez al dia para ir al supermercado.

Tenía que llevar cubre bocas, guantes, pasar reten militar y fue una situación muy difícil por lo que recomendó seguir las indicaciones y no estar como en Sudafrica.

Destacó que hay que valorar la libertad, que es gratis, y una vez que se pierde, es cuando se valora, por lo cual la perdió por 48 dias y fue extremadamente difícil, y si desobedecía, se iba arrestado.

En tano que en la alimentación podía comprar comida en base a lo que había disponible. La comida caliente fue prohibida en sudafrica, solo había comida congelada y fría para micro ondas, comida chatarra y aquí hay servicio a domicilio y alla no.

Habia diferentes retenes en la ciudad y había que salir con copia del pasaporte y te anotaban para ver si violabas el permiso de caminar o de ir al supermercado, en el área que estaba la persona.

Ya que si se iba a otro punto quedaba registrado, median la temperatura, revisaban, era una violación a la privaciad, no se podía comprar alcohol ni tabaco, solo ciertas medicinas.

Empezo el cierre de emergencia y si alguien por ejemplo los niños se quedaron con los abuelos en algún otro municipio, no pueden regresar por ellos. Fueron medidas duras y no quedaba mas que obedecer, “aquí hay que valorar la libertad que tenemos”.

Recordó que tuvo una situación en donde su mamá tuvo una situación medica, tuvo que entrar a cirugía y el seguía alla, estaba desesperado en el encierro, estar lejos y el estrés y preocupación y ansiedad que trajo lo de su mamá. Un medio publico su historia y recibió un watsap de atención ciuadana de gobierno del estado de Jose Pablo Mendoza.

Lo contacto el 24 de abril hablo con él una hora y le dijo que antes que nada era chihuahuense y que por eso lo iban a apoyar y que por la situación en la que estaba pasando era algo inbumano y que contara con el apoyo de gobierno y durante los siguientes dias estuvieron pendientes, yo no tuve que buscar al gobierno, ellos me buscaron a mi, y para mi, no puedo describir lo agradecido que estoy, y luego ya Sali de ahí