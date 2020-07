Faltan vacunas para recién nacidos en Ciudad Juárez

En plena pandemia del coronavirus (Covid-19) madres de menores recién nacidos han tenido que visitar hasta cuatro centros de salud en un día en busca de las primeras vacunas para su bebé, de acuerdo con denuncias y sondeos realizados por este medio.

“Mi hijo tiene ya cuatro meses he ido a varios centros de salud y Jurisdicción Sanitaria II y me dicen que no hay vacunas de recién nacido. Otras mamás han ido y encuentran en algunos centros de salud, pero en otros nos dicen que no saben cuándo habrá por escasez a nivel nacional”, señaló Mayra quien dio a luz a su bebé a finales de marzo.

Otras madres de familia denunciaron que cada semana desde hace un mes han estado en busca de las vacunas para sus hijos pero no hay disponibles en ningún centro de salud.

“Yo fui hace una semana a un centro de salud porque mi bebé tenía en ese entonces cinco días de nacida y me dijeron que no la tienen y que volviera en dos meses para saber si hay o no”, comentó Brenda.

A raíz de la escasez en los centros de salud del Estado las familias se han visto en la necesidad de acudir a hospitales o consultorios privados para vacunar a sus hijos o esperar los primeros dos o cuatro meses para poder vacunar a sus hijos en el sector público.

Ayer en el área de vacunas de la Jurisdicción Sanitaria II llegaron durante la mañana varios padres de familia con sus bebés para vacunarlos, pero eran regresados a sus casas y se les pedía que llamaran a los teléfonos de la dependencia o acudieran en dos meses.

Personal del área de vacunas de la Jurisdicción comentó a El Heraldo de Juárez que no existe la vacuna de recién nacido en ningún centro de salud en esta frontera.

“No hay vacunas de recién nacido, en ningún centro de salud la va a encontrar y no sabemos cuándo van a llegar”, expresó una trabajadora del módulo de vacunas de la Jurisdicción Sanitaria II ubicada a espaldas del Hospital de la Mujer.

De acuerdo con lo que se constató la vacuna faltante es la BCG, la cual significa Bacilo de Calmette y Guérin. que sirve contra la tuberculosis, por lo cual se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años y es conocida por dejar una cicatriz en el brazo.

Al respecto Leticia Ruiz, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, aseguró que el Estado busca un proveedor actualmente, ya que las vacunas son enviadas por el sector salud federal donde se ha tenido una escasez en los últimos meses.

“Las vacunas nos son enviadas prácticamente en su mayoría a nivel federal, sabemos que ha habido una dificultad para la distribución en esta pandemia, hemos estado recibiendo algunas, pero ya el Estado está buscando la forma de ver algunos proveedores”, explicó Ruiz González.

Señaló que la escasez de vacunas no es únicamente de Ciudad Juárez o nivel nacional, sino incluso a nivel internacional por la pandemia del Covid-19.

Por su parte Gumaro Barrios, subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud comentó la importancia que tiene que los menores tengan completos los esquemas de vacunación ante la pandemia del Covid-19.

“Es muy fundamental, aunque nosotros sabemos que los menores han sido poco afectados pero recordemos todas las vacunas brindan una protección a los niños, les dan inmunidad a los niños para esa enfermedad por lo tanto aseguramos que si por alguna razón llegan a enfermar el niño este protegido contra esa enfermedad”, expresó Barrios.

