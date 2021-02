Ocasiona pandemia en Juárez el cierre de más de 141 negocios

Ciudad Juáre.- De marzo a diciembre de 2020 Ciudad Juárez perdió 141 empresas, es decir, 141 patrones cerraron sus negocios por la pandemia de Covid-19, indicó el presidente de Canacintra, Jesús Manuel Salayandía Lara, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, dijo que seguramente hay más empresas que han cerrado y no se han dado de baja en el IMSS.

En base a información por parte del IMSS, en marzo se registraron 10 mil 848 patrones en Ciudad Juárez, pero para diciembre cerró en 10 mil 707 patrones registrados.

“Son cierres patronales del IMSS, más hay otro tanto que nosotros vemos que han cerrado, que no han dado de bajo en el IMSS, pero bajo el IMSS hay 141 patrones, puede no sonar una cifra muy grave, pero hay que recordar que están empresas que cerraron son registros del IMSS porque definitivamente ya no van a continuar trabajando”, enfatizó.

El presidente de Canacintra dijo que llama la atención que en los meses de noviembre y diciembre se pierden 84 negocios en ese lapso de tiempo, una vez que acudieron al IMSS para darse de baja.

A nivel estatal la condición de pérdida de empresas es similar que el de Ciudad Juárez, toda vez que en los últimos dos meses se han cerrado 241 empresas antes el IMSS.

El 2020 cerró el estado con 39 mil 670 patrones cuando en marzo fecha en que se vino la pandemia del coronavirus, se tenían 40 mil 033 empresas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Hubo un momento de mucha desesperanza, así lo vemos y en que muchos negocios reabrieron nada más para ver que ya no podían sostenerse, ya había sido muy difícil la situación y cada vez se pone más insostenible”, acotó.

Salayandía Lara señaló que la gran mayoría de las empresas que cerraron son chicas, de sectores de servicios, entre uno a 50 empleados, la mayoría son MiPymes que son las más afectadas.

Aclaró que los negocios cerrados que muestra el IMSS son solo a los negocios formales, porque hay que recordar que en meses pasados el INEGI detectó que ya habían cerrado alrededor de 30 mil negocios en su gran mayoría MiPymes contando formales e informales.

Ante esta situación, el dirigente del organismo empresarial aseveró que lo más lamentable es que no se ve cómo el Gobierno Federal, el Estado y el Municipio pueden de alguna manera reactivar la economía y mantener los empleos y las empresas.

“Cada con esta toda incertidumbre que tenemos en los próximos meses de 2021, lo vemos que todavía va a seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo…”, puntualizó.