Hay pruebas rápidas para detectar la respuesta al Covid-19: Arturo Valenzuela

Hay pruebas rapidas para detectar la respuesta del virus Covid-19 para saber si generamos anticuerpos cuando tenemos el virus y la que nos dice si ya enfermamos y somos resistentes a la enfermedad.

El Doctor Arturo Valenzuela médico encargado zona norte de los servicios de salud, destacó que hay pruebas rapidas para detectar la respuesta al virus.

Dijo que esta la IGG y esto nos hablaría si ya nos enfermamos y tenemos defensas, hay marcas que están aprobadas por la FDA, son pruebas caseras como las de embarazo y estas nos dicen si ya nos enfermamos o no, pero no es una prueba diagnóstica, no esta aprobada por Cofepris.

Dijo que hay siete pruebas la IGM e IGG las primeras se ven si se generan anticuerpos cuando tenemos el virus y nos habla que tenemos el virus y que estamos luchando con él y las IGG nos die que ya nos enfermamos y que somos resistentes a la enfermedad.





