Juarenses salen por las noches con picos para abrir baches, Municipio

En la página oficial de Facebook el Ayuntamiento de Juárez solicitó la cooperación de la ciudadanía para recabar información que dé con los responsables que están dañando las calles recién reparadas y de inmediato comenzó la lluvia de memes.

Los juarenses no perdonaron la acusación que hizo la autoridad municipal y de inmediato circularon los memes haciendo alusión a personas que recorrían las calles con sus picos abriendo los baches durante su tiempo libre.

La autoridad solicitaba a la ciudadanía enviar fotos o videos de los responsables vía inbox con el fin de atrapar a estas personas. Según señalaron, en las orillas de los baches se notaban las marcas de los picos que utilizaban para destruir las calles con el fin de dañar al alcalde.

Las reacciones a esa publicación señalaban que el alcalde comenzó a tapar los hoyos cuando solicitaron su revocación de mandato, pero que al no poder alcanzar a taparlos todos de un día para otro por la gran cantidad que existen en toda la ciudad ,prefirió acusar a los juarenses de dañar sus propias calles para dañar su imagen.

Encuesta

De acuerdo al estudio, dos de cada tres personas no se sienten satisfechas con la calidad de calles y pavimentación de la ciudad, por esa razón fue el peor evaluado por los juarenses y el que menor calificación alcanzó en este 2020 tras nueve años de realizarse dicha encuesta en esta ciudad.

Al preguntarle a algunos ciudadanos sobre el qué opinan en relación al estado de las calles comentaron que es pésimo, lleno de baches y sin mantenimiento.

“Están horribles las calles, no hay una sola donde no vea un bache. Está muy abandonado Juárez”, dijo Luis Alfonso. Otros aseguraron que pese a que los baches son reparados no es suficiente, ya que las calles se siguen viendo en mal estado.

“Los tapan, pero nada más basta una lluvia para que otra vez vuelvan a salir y ahí se van todos nuestros impuestos”, dijo otro ciudadano ayer en la zona Centro.

A su vez por medio de las redes sociales los juarenses han manifestado su descontento con el estado en el que se encuentran las calles de la localidad, ya que además de ser intransitables generan daños en los vehículos.





