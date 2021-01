La sequía ha afectado la producción de membrillo en Allende

Allende, Chih.- La producción de membrillo en Allende, ha sido baja en los últimos años, informó la Secretaría de Desarrollo Rural Parral (Sader); y un productor, esto debido a la falta de agua y a las personas que retiraron este árbol frutal, para colocar nogales, resaltando que en todo el municipio sólo quedan alrededor de 15 hectáreas en producción y en su mayoría se utiliza para autoconsumo y elaboración de cajeta, crema, licor y otros dulces.

Este fruto ha venido teniendo una caída en su producción desde hace 10 años, al igual que otros frutos como, el durazno, manzana, pera y granada, que sólo se ven en los hogares, siendo mínima su producción.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en Parral, Luis Ángel López, informó que en la actualidad la producción de membrillo en el municipio de Allende, fue de 15 hectáreas, con un rendimiento de una tonelada por cada mil metros cuadrados, lo que asciende a 225 toneladas de producto, el cual se utiliza para autoconsumo, resaltando que este fruto no necesita mucho cuidado y que requiere de 100 a 500 horas de frío.

También indicó, que los productores le mencionaron que la producción se mantuvo, pero que el precio sí tuvo un repunte significativo, este 2020 al llegar a los 300 pesos la reja de 30 kilos, ya que el año pasado anduvo por los 250, y el 2018 costaba 160 pesos la reja, esto debido a la oferta y la demanda al no haber mucho producto, este se encarece.

Por su parte, Genaro Mendoza González, productor con experiencia de más de 25 años, indicó que la producción de membrillo es muy poca, por la falta de agua, ya que desde hace 10 años, las personas retiraron estos árboles, para sembrar nogales, lo que ha traído la decadencia de este fruto, al igual que otros como el durazno, manzana, chabacano, pera y granada, que sólo se ve en casas.

Resaltando que en el pueblito de Allende es donde se concentra la mayor cantidad de árboles, siendo la producción en su mayoría para el autoconsumo y la fabricación de dulces, licores y cremas, que se ofrecen a los turistas.

Destacando que hace diez años que no se presenta una buena producción, esto a que no hay agua, al no llover y presentarse la sequía, asimismo al haber muchos nogales, el líquido vital no es suficiente, ya que esto árboles consumen mucha agua.

Para concluir, mencionó que las personas, ya no deberían de sembrar nogal, que mejor se vuelva a plantar árboles frutales, ya que con los nogales es mucho el consumo del agua y el municipio se está quedando sin este recurso, resaltando que ya no corre ni el río.

