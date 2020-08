Locatarios sacan su mercancía a la calle

Cada vez aumenta más el número de locatarios de centros comerciales que deciden sacar sus mercancías al estacionamiento o a la banqueta para poder continuar con sus actividades y obtener un ingreso dentro del cierre que les es exigido en el interior por la emergencia decretada por la pandemia del Covid-19.

Araceli Medrano, titular de la vicepresidencia de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que es justificable lo que ocurre por lo que los comerciantes tienen todo el apoyo del organismo y han contado también con la comprensión de las autoridades municipales para permitirles realizar sus actividades.

Destacó que los comerciantes que ya están desesperados por la falta de recursos, buscan la manera de continuar operando en la legalidad y que salir a la calle, en este caso a la banqueta o al estacionamiento de los centros comerciales no es una infracción.

Sobre si esto les representaría un cobro adicional por parte del municipio, puesto que salen de sus locales, dijo que afortunadamente la autoridad local ha comprendido la situación y no ha actuado.

Aunque no todos los negocios pueden operar fuera de los centros comerciales, ya no por las restricciones sanitarias, sino porque hay productos o mercancías que no es conveniente exponerlas a las condiciones climatológicas, comentó.

Apuntó que son miles las familias que dependen de los 3 mil 500 negocios establecidos al interior de los centros comerciales, que no han podido abrir desde hace más de 4 meses, mientras que siguen los gastos.

Actualmente negocios de diferentes ramas, como ropa, calzado, venta de billetes de lotería y sorteos, entre otros, han decidido salir a la banqueta en centros comerciales como Río Grande, Plaza Juárez Mall, Gran Patio Zaragoza y otros en los que los locatarios han decidido buscar alternativas para continuar con sus negocios.

Consideró también que a través de la Cámara Nacional de Comercio, que dirige el empresario hotelero Rogelio González Alcocer, continúa la insistencia para que les permitan la reapertura, en espera de que en los próximos días puedan tener resultados.

