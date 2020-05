Los tuneles sanitizantes para el Covid-19 no son recomendados por cuestiones alérgicas

La doctora Leticia Ruiz, encargada de medicina preventiva, manifestó que antes que nada es la limpieza, luego la sanitización, pero esta no debe de ser en forma que caiga a las personas.

No debe de caer directamente al cuerpo, es la gran diferencia, porque no pueden caer sobre la persona los liquidos, es importante que no tenga contacto con la piel.

Por lo cual aseveró que las sanitizaciones que se han hecho es con el equipo de protección personal, pero hacerlo indiscriminadamente, masivamente, no debe ser.

Ejemplifico que si alguna crema provoca alergias, la sanitización que caiga en la piel, podría ocasionar problemas y pueden acudir al hospital, por cuestiones alergicas, por eso los tuneles no están recomendados.









