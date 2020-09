Manifiestan ahumadenses rechazo a la Guardia Nacional

Ahumada, Chih.- Ciudadanos de ahumada realizaron plantón a la orilla de la Panamericana para protestar nuevamente contra la posibilidad de que se construya en la cabecera municipal un cuartel para la Guardia Nacional.

Entre 150 y 200 hombres y mujeres de edades diversas, acudieron al llamado difundido a través de la redes sociales para reiterar lo manifestado en abril cuando se llevó a cabo plantón similar, esta vez en la céntrica plaza Abraham González.

Durante el plantón del pasado sábado, la consigna fue la misma, no queremos a la Guardia Nacional, ni ninguna otra corporación federal, porque sus elementos solo vienen a abusar de la gene en franca violación a los derechos humanos , coincidieron diversas personas consultadas, toda vez que se dijo no había un líder o convocante único: ¨El movimiento somo todos¨, consignaron hombres y mujeres por igual. Región Confirma fiscal que decomiso de autos chuecos será en todo Chihuahua

Esta vez, al parece se organizaron con mucha antelación, porque a pesar de que la protesta fue pacífica, llegaron preparados con una estructura metálica con una lona con el siguiente mensaje: ¨Los ciudadanos Ahumadenses nos manifestamos en contra de la GN en nuestro municipio; tenemos la mala experiencia de las autoridades militares y federales que han abusado y violado los derechos humanos durante su estancia en Ahumada, por lo que tenemos temor de que nuesros hijos y familia sufran maltrato físico y violaciones por parte de la GN, les advertimos que no vamos a permitir su instalación porque solo vienen a abusar de nuestros hijos y familias y a interrumpir la tranquilidad y la paz en la que vivimos los ahumadenses. Siempre que llegan a los pueblos y comunidades, abusan de su autoridad , lo vemos a diario en las noticias. Fuera…¡¡¡No l os queremos aquí Rechazo total a la Guardia Nacional¨.

Ante la presencia de no más de 4 elementos de la Guardia Nacional y dos policía federales con dos unidades motoras, los protestantes, cargaron la estructura metálica para colocarla en dos hoyos previamente (horas de haber sido realizados) y posteriormente vaciaron gran cantidad de mezcla de cemento, también previamente preparada, los elementos federales solo observaron y dirigieron el tráfico vehicular, según un elemento, para no provocar accidentes, toda vez que los inconformes se pararon muy a la orilla, muy cerca del asfalto por donde circulan los automotores, no hubo ningún intercambio de palabras entre la población y los elementos federales.

El movimiento inicio minutos antes de las 10 de la mañana al exterior de una tienda de conveniencia ubicada a la entrada salida norte, donde encargados e la negociación les solicitaron se retiraran porque obstruían la llegada de compradores paseantes; los inconformes e movieron mas al norte hasta donde se ubica el negocio de comida Los Primos, donde estuvieron poco menos de una hora. Cabe resaltar que muchas de estas persona iba en ropa para dormir.