Más de 663 demandas laborales, paralizadas

CD. JUÁREZ.- El regreso a la nueva normalidad de los tribunales laborales a partir de esta semana fue recibido con 663 demandas laborales presentadas contra diferentes empresas locales, la mayoría por despidos injustificados.

Ismael Dávalos García, presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, dijo que del total de demandas registradas en 138 los trabajadores relacionan su despido con la emergencia sanitaria decretada debido a la pandemia de Covid-19.

Indicó que relacionadas con el incumplimiento en el pago de utilidades sólo se ha recibido una.

Destacó que previo a la apertura de las oficinas, que se dio el 22 de junio pasado, se dio a los abogados laboralistas la oportunidad de anticipar la presentación de los documentos relacionados con estos procedimientos jurídicos, por ello es que al reiniciar actividades ya se tenía registradas la mayor parte de ellos.

Indicó que del número de demandas laborales registradas, el 96% se relaciona con despidos injustificados.

Dávalos García indicó que conforme continúe este proceso, podrían aumentar las cifras.

El número es muy alto si consideramos que se presentaron en un lapso menor al mes, sin embargo, debe considerarse que había muchos expedientes que habían integrado los abogados y no los habían presentado por el largo receso que se generó a raíz de la declaración de emergencia sanitaria en el país, comentó.

De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, durante todo el año pasado se presentaron 5 mil juicios laborales, de los cuales alrededor del 45% resultaron absolutorios, esto es que no procedían o se presentaron algunas fallas durante la presentación e integración de las pruebas correspondientes por parte de los abogados de los trabajadores, comentó.

El funcionario hizo un llamado a quienes tienen problemas laborales y deciden llevarlos a juicio, para que se asesoren correctamente, inclusive en las instalaciones de la dependencia existe un área que se encarga de orientarlos de manera gratuita para la integración de sus demandas.

Asimismo a no dejarse llevar por quienes se dicen abogados y no los son, con los que pueden enfrentar problemas si no se integra bien el expediente y si éste se conforma de información falsa.

Recordó que el año pasado en varios casos se tuvo que dar vista a la Fiscalía General del Estado, zona norte, por este tipo de irregularidades.

Indicó que fueron muchos los casos de supuesto despidos que en realidad no sucedieron, pero los demandantes al ser mal asesorados no pudieron proseguir con el proceso.

En este tipo de situaciones ilegales el trabajador se ve arrastrado y puede enfrentar también un problema de tipo penal, porque se han detectado documentos apócrifos, declaraciones falsas y otras irregularidades que se presentan ante la autoridad y que ameritan una investigación judicial.

Recordó que el año pasado lo que más se detectó fue la presentación de certificados médicos falsos

Uno de los casos más detectados ha sido el de la presentación de certificados médicos falsos.

Todo esto juega en contra del trabajador porque puede perder el juicio y con ello no recibir lo que le correspondería por Ley si está bien planteada su demanda, destacó.

En relación con los paros técnicos que todavía siguen vigentes en algunas empresas, principalmente del sector maquilador, indicó que continúa la recepción de las actualizaciones.

Aclaró, sin embargo, que hay muchos convenios que no se registran ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje porque la Ley Federal del Trabajo no contempla esto como una obligación legal.

Basta que los trabajadores firmen los convenios, en los que se establecen pagos parciales de salarios mientras las empresas reinician a 100% sus actividades

Indicó que quienes sí los registraron han continuado con las renovaciones al término del tiempo que han convenido empleados y patrones.

El hecho de que la Junta tenga conocimiento de los convenios firmados, da certeza a ambas partes, porque se presentan ante una autoridad laboral, comentó.

Destacó que, hasta el 17 de junio de este año, última fecha de la estadística que lleva la dependencia, había registrados 621 convenios de paro técnico presentados ante la Junta, que involucran a 113 mil 146 trabajadores.

En este caso se incluye a 82 maquiladoras, con 103 mil 133 empleados y 104 empresas dedicadas a las ramas comercial y de servicios, con 10 mil 983 personas.

Dijo que el número de convenios no coincide con el número de fuentes laborales, porque hay compañías que registran hasta 30 convenios, en base a las sucursales o filiales que tienen en la ciudad.

Estos documentos son registrados por diferentes plazos, que pueden ser días, semanas o meses, con trámites de renovación al vencimiento.

