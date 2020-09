Más importante que la política es detener el crimen: Julián LeBarón

Ciudad Juárez, Chih.- “Yo espero que sirva de algo porque hay más de 56 mil muertes en lo que va del sexenio y el caso no se resuelve. Yo creo que mucho más importante que la política y las visitas es detener el crimen en nuestro país”, dijo Julián LeBarón en entrevista con El Heraldo de Juárez tras el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su visita en las próximas semanas a Bavispe, Sonora.

El fin de semana pasado López Obrador informó que antes de que finalice septiembre viajará al estado de Sonora, donde se reunirá con la familia LeBarón, ya que asegura hay importantes avances en las investigaciones por la masacre contra algunos de sus integrantes en noviembre de 2019.

Al respecto LeBarón confirmó que están avisados sobre la reunión con las autoridades federales.

"Sí, ya nos había dicho el mismo secretario de Seguridad Publica Alfonso Durazo, estuvimos en sus oficinas en la Ciudad de México hace unos días, no nos han dicho la fecha, nada más nos han dicho que lo tienen planeado para antes de noviembre", comentó Julián LeBarón.

Agregó que el Gobierno Federal les ha informado sobre avances importantes en la investigación de la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre del 2019 y que dejó como saldo al menos 9 personas sin vida, entre ellos menores de edad.

“Nos han informado que tienen avances muy importantes en la investigación, pero también por otro lado nos han dicho que son más de cien los que saben que participaron y que los van a detener a todos y que todos van a enfrentar la justicia, pero hasta ahora sólo ha sido uno vinculado a proceso por ese crimen en todo un año”, añadió.

Señaló que en lugar de las visitas sería mucho mejor que los responsables deel crimen contra integrantes de su familia enfrenten todos la justicia.

"Obviamente sería mejor que enfrenten todos a la justicia, sería muy bueno y mucho mejor a que nos visite cualquier funcionario, pero ojalá y sirva para eso que vayan a visitar", expresó.

Agregó que “yo espero que sirva de algo, porque obviamente hay más de 56 mil muertos en lo que va del sexenio de homicidio y el caso de eso no se resuelve, entonces yo creo que mucho más importante que la política y las visitas es detener el crimen en nuestro país”.

A casi un año de la masacre ocurrida entre los límites de Sonora y Chihuahua, comentó que en el país la política no tiene soluciones para el problema de la violencia, ya que considera que las instituciones están “podridas hasta la médula”.

“Yo creo que la política no tiene soluciones para el problema de la violencia porque las instituciones están podridas hasta la médula, la impunidad es casi del cien por ciento y no se ve como es que se vaya a resolver esto. Yo no creo que haya soluciones políticas, yo creo que tenemos que convocar a una unidad ciudadana en todo el país para empezar a detener el crimen, para empezar a exigir cuentas y tener los medios de despedir a todos los funcionarios que no sirven porque se podría decir que todo el Poder Judicial no le ha dado en cien años la justicia que la mayoría de los mexicanos interpretan que les dieron a los pasajeros de un combi en Ciudad de México. Estamos rezagados y tenemos funcionarios en todos los niveles que no cumplen con el mínimo grado de función”, aseguró.

Por último agregó que se necesita comenzar a ver más allá del “show de la política” y comenzar a exigir verdaderamente que se cumpla con las víctimas y se haga justicia en el país.

Fue el viernes pasado durante la conferencia matutina que López Obrador informó sobre su visita a Bavispe, Sonora.

“Yo voy a ir a Bavispe, porque quedé en ir a informar a los familiares de las víctimas de ese atentado donde perdieron la vida niños, niñas y mujeres. No tengo exacto el día, tengo el compromiso de ir, porque se están cumpliendo los compromisos que hicimos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Hasta el momento no existe fecha exacta de la reunión pero se prevé que sea a finales de este mes o en el transcurso de octubre.