Médicos y enfermeros compran sus insumos

Más dos mil pesos es lo que han gastado médicos y enfermeros que laboran dentro del área de coronavirus (Covid-19) en el Hospital Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para comprar su propio equipo médico y atender a los pacientes.

Un testimonio de una enfermera de esa área señala que aunque en la localidad, empresas, grupos de ciudadanos y el mismo IMSS presumen que llevan equipos ellos han tenido que comprar máscaras n95, caretas, guantes y hasta botas para poder dar la atención de los pacientes de esa área.

“Nosotros tuvimos que comprar nuestros guantes de nitrilo, yo compré mi carilla y demás. Gasté en total más de 2 mil pesos en equipo”, contó la enfermera, que decidió omitir su nombre por seguridad.

De acuerdo con el testimonio, debido a la falta de equipos de protección han tenido que utilizar bolsas de plástico en los pies para protegerse e ingresar a trabajar al área de Covid-19.

“Para poder entrar a la unidad de Covid-19, no nos estaban dando las botas para cubrir el talón, se supone que debe de ser una que cubre todo el talón, pero nos dieron unas XL se nos salían y por seguridad nos pusimos bolsas de basura”, agregó.

Aseguró que las donaciones de empresas como Lear Corporation y demás maquiladoras de esta frontera que se han unido para apoyarlos no se las han entregado a ellos como médicos y enfermeros.

“Hay muchas donaciones de Lear, de Tecma y otras, pero ayer (jueves), ni gel antibacterial teníamos en el área, estamos con puro jabón. Han donado caretas completas y a nosotros nadie nos entregó nada, han donado N95 y no nos dan los cubrebocas”, informó.

Explicó que pese a ese tipo de necesidades como enfermeros y médicos de un área Covid, hacen todo lo necesario para no enfermarse y evitar los contagios entre ellos y sus familiares.

“Yo por mi parte si me contagio pues va a ser en la batalla, le estoy echando ganas por no hacerlo, cuando salimos nos cambiamos el uniforme, nos quitamos los zapatos, llegamos a casa y lavamos todo, por mi parte estoy haciendo lo que dentro de mí sé que se debe de hacer, pero sé que es inevitable”, contó en entrevista con este medio.

La enfermera añadió que la batalla por el equipo para laborar es constante lo cual hace cada día más difícil su trabajo.

Señaló que para ingresar al área de Covid-19 del Hospital Regional 66 lo han hecho con overoles que no son impermeables o especiales para esa área.

“Los pacientes están insuficientes, entras y están sin cubrebocas, tosiendo al aire libre, son muchas incongruencias en esa área”, agregó.

En cuanto a las muertes aseguró que los certificados médicos se están pasando por probable Covid, ya que la defunción se da muy rápido.

“Hemos tenido pacientes que son neumonías y duran 15 días o 20 días, se recuperan o mueren en ese periodo, pero en este caso es algo increíble, tengo 10 años trabajando en el sector salud, en el IMSS y no había visto algo así. Para mi representa mucho estrés, desgaste emocional nosotros vemos a los pacientes que se están muriendo porque no hay medicamento no hay antivirales que necesitan”, comentó.

Según comentó además de la falta de equipos con los que ellos laboran dentro de área se le suma la falta de medicamentos para pacientes con Covid-19 o probable Covid.

“Se les está poniendo azitromicina, son de los antivirales básicos para el tratamiento que marca la patología y no hay actualmente hay mucha escasez surten y se terminan muy rápido”, aseguró.

Esa situación ha provocado que los mismos enfermeros y médicos del IMSS 66 compren medicamentos para los compañeros de ellos que están hospitalizados por Covid-19.

“Quienes salen infectados nosotros hemos donado dinero para comprar por fuera los medicamentos. Yo los invito (autoridades del IMSS), a que entren al hospital, los pacientes los suben estables, hablando, pero volteas en un rato y ya están muertos es cuestión de segundos y uno por la patología que traen no podemos hacer muchas cosas, ni siquiera las pruebas están haciendo, yo les diría, que en lugar de estar gastando en hospitales móviles lo den para medicamentos e insumos de protección”, finalizó.

La mañana del viernes continuaron las manifestaciones de enfermeros y médicos del IMSS en la ciudad.

Un grupo de al menos 15 enfermos y médicos de diversas Unidades de Medicina Familiar y hospitales del instituto se manifestaron frente al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS por falta de equipo para atender a pacientes con probable Covid o Covid-19.

Durante la semana el IMSS informó a este medio que que en los últimos días el personal del instituto ha recibido de forma directa donaciones de insumos parte de personas físicas y morales.

Las entregas se han realizado de manera personal, sin embargo, el instituto señaló que cuenta con un procedimiento de aceptación y recepción de donaciones.

Dicho proceso consta de dejar constancia y enviar los donativos a los directivos de los hospitales.

En cuanto a las donaciones recibidas recientemente se informó por parte del instituto que sí se han estado entregando de manera paulatina al personal del IMSS en los últimos días, ya que se suma a las entregas de equipo que se realizan en el instituto.





