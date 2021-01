Meses después, Claudia aún sufre secuelas por el Covid-19

Parral, Chih.- Para Claudia N., a dos meses y medio de presentar los primeros síntomas del Coronavirus, aún padece de secuelas que no ha podido dejar de sentir. Para ella, haberse contagiado de Covid-19 fue una situación de angustia; no solo se preocupó por su salud personal sino porque los seis integrantes de su familia se contagiaron, los cuales llegaron a sanar. No desea que la gente viva en carne propia su experiencia, es por ello que recomienda que mejor se cuide.

Claudia N., es una persona que se está recuperando de la enfermedad; indicó que a pesar que se ha estado cuidando en todo momento durante la pandemia, desconoce cómo se infectó con el virus. Sospecha que contrajo el virus en la oficina, ya que trata con personas que atiende; continuó narrando que los primeros síntomas los padeció hace alrededor de dos meses y medio, donde comenzó con temperaturas bajas muy al contrario a lo que se dice, se sentía agotada, casi siempre estaba cansada y con dolor de cabeza leve.

Para el segundo y tercer día, los síntomas comenzaron a agudizarse, comenzó a dolerle la garganta y a perder los sentidos del gusto y del olfato. A la hora de cocinar no olía los alimentos y cuando comía no detectaba los sabores de los alimentos, incluso de los picantes que son más fuertes no los detectaba, es cuando se dio cuenta que lo que tenía era Covid-19 y ya no había duda.

Ella como muchas personas se acercó a la Secretaría de Salud de manera digital para informarse, para después acudir para hacerse la prueba PCR, donde por medio de un hisopo le sacaron una muestra de saliva de la garganta; para ese entonces ya habían pasado cinco días con los síntomas, tal prueba salió positiva y es cuando la atendió una doctora de la misma Secretaría de Salud, la cual le recetó reposo absoluto y que se aislará, ya que no podía acudir a su oficina y tuvo que hacerlo.

La peor noticia que pudo recibir, fue que los seis miembros de su familia tuvieron los síntomas del Covid-19, donde unos de una forma y otros de otra padecían diferentes reacciones. Una de ellas fue su madre, la cual durante su enfermedad requirió de oxígeno; señaló que todos en su casa se resguardaron cada quien en sus cuartos, entre todos se estuvieron cuidando unos a otros y durante su enfermedad lo más crítico que padeció fue que tuvo problemas para respirar y que cada vez que jalaba aire sentía dolor en los pulmones como si tuviera cortadas abiertas dentro del pecho.

Refirió que alrededor de cuatro semanas estuvo en reposo, mismas que se encontró enferma sintiendo los síntomas, para ella haberse contagiado de Covid-19 fue una situación de angustia, no solo se preocupó por su salud personal sino porque los seis integrantes de su familia se contagiaron; sin embargo, ella siempre tuvo su confianza en Dios y en los médicos que los estuvieron atendiendo.

Indicó que para la familia fue una situación difícil porque estuvieron batallando mucho, dentro de lo que cabe una de las cosas que les ayudó fue que se enfermaron cuando no se encontraban saturados los servicios de salud, la familia tuvo que comprar los medicamentos; fundamentalmente fueron anticoagulantes, antiinflamatorios, antibióticos y vitaminas, donde gastaron en promedio alrededor de seis mil pesos.

Para finalizar, señaló la paciente que aún continúan las secuelas a más de dos meses de que comenzaron los primeros síntomas. Claudia continúa tomando medicamento a pesar de que ya salió de lo más crítico, se considera que ya salió de la infección del Covid-19 y todavía se siente cansada, sobre todo cuando camina o hace alguna actividad física, continúa teniendo dolor en los pulmones, pero ya con menor intensidad que cuando se encontraba en reposo; en ocasiones pierde la concentración, pero antes se le presentaban confusiones, continúa teniendo y sigue teniendo agitaciones al respirar.