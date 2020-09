Mueren más personas por enfermedades no atendidas que por Covid

A raíz de que muchas personas han dejado de acudir a hospitales y centros de salud para seguimientos médicos se prevé un incremento en la mortalidad de enfermedades que no tienen relación con el coronavirus (Covid-19).

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, comentó que se logra identificar por el Sector Salud la falta de seguimiento y atención médica a ciertas enfermedades cuando los pacientes llegan en condición grave a urgencias de los hospitales.

“Donde nos damos cuenta es cuando a los hospitales llegan sumamente graves a urgencias, cuando eso sucede es porque el paciente no tomó la decisión de acudir tempranamente al centro de salud, o no se orientó para saber a qué hora o cuándo tenía que ir a buscar atención médica. Es bien importante que en casa tengan asesoría profesional y no solamente para el enfermo, sino para cuidar y darle seguimiento por el Sector Salud”, comentó Valenzuela Zorrilla.

Por su parte Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, informó que se trabaja actualmente en analizar los canales endémicos de las enfermedades para determinar la situación que existe en el estado.

"Hemos estado evaluando los canales endémicos de cada enfermedad, pero definitivamente uno de los grandes estragos de las pandemias es la mortalidad que ocasiona agregada por falta de acudir a estos hospitales, recuerden los hospitales o centros de salud llevan todas las medidas de sanitización, de cuidados, se han realizado ciertos controles y separación con los triage respiratorio en los cuales ya el equipo está preparado para recibirlos y detectar desde la puerta quién podría tener alguna enfermedad", comentó.

Ante esto informó que es muy importante que las personas acudan a sus centros de salud y hospitales cuando lo necesiten para que así todas las enfermedades estén en cuidado, o con seguimiento médico.

“Más que nada si ustedes toman medicamentos, o se inyectan insulina y la necesitan hay que acudir a sus centros de salud, a hospitales con todas las medidas por parte de ustedes”, indicó.

Agregó que en otras pandemias se ha visto un incremento en la mortalidad no sólo por la enfermedad, sino también por otros padecimientos que no fueron atendidos, o donde la ciudadanía no llegó a tiempo a los hospitales por preferir quedarse en casa, automedicarse o esperar.

“Por eso hemos estado haciendo un llamado en los últimos meses de que acudan a vigilar sus enfermedades y lo seguiremos haciendo”, finalizó.

El fin de semana El Heraldo de Juárez publicó que aún con el avance en el Semáforo Epidemiológico ante la pandemia del Covid-19 decenas de personas siguen sin ir a los hospitales y centros de salud a citas médicas o estudios de laboratorio por miedo a contagiarse de coronavirus.