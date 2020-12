Municipios de región sur refuerzan rondines para evitar posadas navideñas

Los municipios de San Francisco del Oro, Matamoros y Santa Bárbara refuerzan los rondines de Seguridad Pública y Protección Civil para evitar que se desarrollen las tradicionales posadas, previas a la navidad, en lugares dentro de la localidad y sus alrededores; sin embargo, expresaron una vez más que exhortan a la ciudadanía a que tome conciencia y eviten reuniones para que no se presente un foco rojo de contagios.

Las autoridades municipales de estos tres ayuntamientos de la región sur concordaron que, para contener estos eventos y evitar contagios, se mantendrán las acciones que se vienen efectuando de meses atrás, ya que las indicaciones ya son conocidas por todos de no hacer reuniones o aglomeraciones, “ahora sí que, ya es más bien de cada ciudadano acatar las medidas”.

Antonio Bilbao, alcalde de Santa Bárbara, expresó que al momento no se han dejado de dar los rondines a cargo de Seguridad Pública y Protección Civil, tanto en el municipio como en comunidades rurales, para estar al pendiente de que no se desarrollen estos eventos, que lamentablemente por la situación no se permiten, y no se aglomeren las personas.

Agregando que se exhorta a toda la población a que eviten este tipo de reuniones, ya habrá tiempo para efectuarlas, hay que quedarse en casa y no andar de aquí para allá, cuidarse entre todos poniendo su granito de arena para que no se extiendan los contagios.

Para terminar, dijo que la población se puede comunicar a Seguridad Pública, para señalar donde hay este tipo de reuniones.

Felipe Terraza, edil de San Francisco del Oro, indicó que ellos continúan efectuando la vigilancia, y que este asunto es más de la sociedad que del gobierno, las instrucciones ya está implementadas, no se llevará nada nuevo, sólo se realizará lo que hasta el momento se ha venido desarrollando, y si hay población que amerite ser sancionada, se les hará su multa.

Por otra parte si la gente ya no quiere entender estas restricciones, ya dependerá de cada una de ellas, y si se pueden escapar de la acción de la justicia, que Dios los bendiga, ya dependerá de ellos. Al momento las autoridades continúan con sus rondas y las personas que quieran denunciar algún caso lo pueden hacer en seguridad pública.

Mientras que Rosario Armendáriz Parra, directora del DIF en Matamoros, expresó que ellos también se encuentran realizando rondines y atendiendo las denuncias de la población a sus llamados denunciando este tipo de eventos.

En este sentido, indicó que en el municipio se le hacen anuncios y se les hace saber a las personas que es importante evitar estos eventos, así como a los padres de familia que hagan conciencia de que no permitan a sus hijos salir de casa, mejor que se esperen para cuando se pueda y pase esto de la pandemia.

Esto es responsabilidad de cada uno, ya que el gobierno está indicando lo que le corresponde, hay que hacer conciencia porque los contagios recaen en la familia, por eso hay que cuidarse uno y cuidarse todos, haciendo hincapié que los padre deben de saber dónde están sus hijos cuando salen, para evitar que lleven el contagio a sus hogares.