Municipios serranos no han registrado cierre de comercios por pandemia

Parral, Chih.- Sin conocimiento de cierres definitivos de comercios ante la pandemia del Covid-19, en los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo y Guachochi, indicaron autoridades; sin embargo, la economía si se ha visto afectada al no poder realizar su labor normalmente ante las restricciones de la actual situación, pero ante esto se han dado a la tarea de apoyar de una u otra forma para evitar casos.

RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE PARRAL, CHIHUAHUA Y JUÁREZ ANTES QUE NADIE EN TU EMAIL, ¡SUSCRÍBETE GRATIS!

Lo anterior fue expresado por Arturo Medina, alcalde de Balleza; Raúl Herrera, comunicador social de Guadalupe y Calvo y Daniel Villalobos, comunicador social de Guachochi, aseverando que ante la situación afortunadamente no se tiene el conocimiento del cierre de comercios en sus respectivos municipios.

Arturo Medina Aguirre edil de Balleza, informó que ahí en su municipio no han cerrado algún comercio pero la economía si se ha visto mermada, ya que al no haber movimiento de personas comprando, al no haber flujo de vacacionistas en el año que recientemente terminó debido a la pandemia, claro que repercute en la práctica de estas labores.

Ante esto, para evitar que cierren se ha apoyado económicamente a los más afectados, además de brindar apoyo con materiales de prevención, donde predominan las tiendas de abarrotes, comercios de comida, y algunos de ropa y calzado, con lo que se mantienen las restricciones del sector salud para contener posibles contagios.

Mientras que Daniel Villalobos, comunicador social de Guachochi, expresó que al momento no existe el conocimiento de que hayan cerrado definitivamente algún comercio, ante esto ellos han apoyado con el pago de gastos corrientes a comerciantes que se han acercado a pedir ayuda, asimismo con sanitizaciones y apoyo con implementos de prevención.

Resaltando que directamente con efectivo no se ha apoyado, agregado que los negocios solamente han estado cerrados por restricciones de la pandemia, por lo que sí se ha visto afectado el flujo económico, siendo los negocios que predominan, las tiendas de abarrotes, puestos de comida en locales fijos y ambulantes, así como otras de ropa y zapaterías

Local Minera de Santa Bárbara prevé abrir 300 vacantes

Por su parte Raúl Herrera, comunicador social de Guadalupe y Calvo, indicó que la certeza de implementar las medidas de prevención en el municipio en coordinación con el sector salud, que en ningún momento han permitido las aglomeraciones en los comercios, la entrada sin cubrebocas y muy estrictos con el aforo de personas, han permitido que no se presenten cierres de negocios.

Destacó que a pesar de la pandemia la economía del municipio no se frenó, al contrario tuvo un repunte ya que en su mayoría la población está adquiriendo todas sus necesidades de alimentación y vestido en los comercios de la población, lo que ha ayudado el flujo económico de los negocios, esto gracias a las estrategias implementadas por el presidente municipal para sostener y evitar clausuras de este giro de trabajo en el municipio.

Además de que se han entregado insumos preventivos como cubrebocas, gel antibacterial y despensas en todo el municipio, además de la ocupación en el programa de empleo temporal.