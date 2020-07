Niño genio a logrado 2 premios mundiales

Tiene 10 años recién cumplidos (19 mayo), es ahumadense de nacimiento con profundas raíces en ejido Moctezuma, cuenta en su haber con innumerables medallas, trofeos y reconocimientos por su habilidad mental para resolver operaciones matemáticas, que otras personas de su edad difícilmente lo harían.

Sergio Abelardo Chapa Zorrilla, quien cursará el quinto grado, cuando se reanuden clases, entre otras cosas, ha logrado dos ¨Gran Campeón¨, lo cual significa el número uno en torneos mundiales de matemáticas, a los cuales asistió, representando México y un campeón (2do. lugar internacional).

De vacaciones en la tierra que lo vio nacer, porque casi siempre ha vivido en Chihuahua capital al lado de sus padres, Sergio Chapa Levario, su mamá Olivia Janeth Zorrilla Yáñez, sus hermanas Giselle y Maibelyn así como su hermano Mateo, lo contactamos para que nos platicara su experiencia en los certamen mundiales de matemáticas a los que a asistido representando Chihuahua y por supuesto México a lo cual accedió, con solo la presencia de su tío Manuel Yáñez y su hermano Mateo.

Almorzaba cuando se le solicitó charlar con él, degustaba una hamburguesa, su alimento preferido; una vez que terminó, con una soda en mano y tranquilidad no propia de un niño de su edad, indicó que podríamos iniciar la conversación.

¨Desde el kínder, en primer año ya resolvía operaciones sencillas, con manzanas u otra fruta, en los tres años de esta etapa gané mucha medallas y reconocimientos¨, contestó a la pregunta de como nació en él su afición por las matemáticas.

Agregó, yo creo que por mi papa, quien es ingeniero civil, trabaja construyendo carreteras en el estado de Chihuahua; él me apoya mucho, me ha acompañado a los torneos mundiales a los que he asistido.

Con lenguaje muy fluido, aseguró que además de su padre, sus profesoras de preescolar influyeron mucho en su afición por los números, ¨que seguramente me sirven y servirán cuando sea grande porque quiero sr científico, quisiera trabajar en la NASA, me fascina lo aeroespacial¨.

¨Las maestras que más recuerdo son la de 3ro de kínder, se llama Aracely, no recordó apellidos y la 4to año, Verónica Hernández Castillo, aunque mi cariño y agradecimiento es para todas¨, aceptó

Los mundiales de matemáticas a los que fue representando México son, en 2017 Malasia, el 16 de julio, logrando su primer ¨gran campeón¨ , el 8 de julio de 2018, en Rusia obtuvo el título de campeón (segundo Lugar) y en 2019, el 20 de Julio en China, otro ¨gran campeón¨.

Continuó diciendo este año el certamen sería en España… le cambio el rostro al recordar que por la pandemia mundial de Coronavirus, se canceló el viaje a España; en relación al Coronavirus, sentenció, moviendo su brazo derecho de arriba hacia abajo, me molesta mucho la gente irresponsable que no obedece recomendaciones del gobierno.

Reaccionó bruscamente, luego de dar un sorbo a una soda, Mi mamá, aunque es ama de casa, también me ayuda mucho, ella se llama Olivia Janeth Zorrilla Yáñez, no me ha acompañado, tiene que cuidar a mis hermanas y a Mateo, este que está aquí, también mi hermano.

¨¿Qué operaciones tienen que resolverse en los mundiales?¨.

¨´Es algo sencillo, son sumas de 2,3,4 y 8 dígitos, también multiplicaciones de 4 por 1 dígito, son alrededor de 700 operaciones diversas¨.

Con tristeza reflejada en su rostro, volvió a condenar el surgimiento del Coronavirus, porque le impidió viajar a España, espera reprogramen el certamen para el 2021.

En relación al apoyo oficial, toda vez que va en representación de Chihuahua y de todos México, lamentó que no siempre haya apoyo, Mi papá es quien costea la mayor parte de los gastos, solo una vez, desconozco quien, nos entregaron 25 mil pesos, otros años, el apoyo solo a sido de 5 o 10 mil pesos.

¨¿ qué otras cosas te gustan?¨.

¨¨Soy niño, me gusta solo una caricatura: Anime, el nintendo swich, casi todos los juegos de mesa, pero más el ajedrez y memoria, me gusta también el basquetbol, el cual practico en la escuela Centro Educativo mi Mundo de Chihuahua capital¨

Convocó a niñas y niños: ¨todo se puede hacer y lograr, pero hay que atreverse, inténtenlo, descubran sus habilidades, para todo hay que esforzarse¨.

Mateo, su hermano , cerró la plática, asegurando tener 6 años cuando en realidad tiene 5, ¨ya se me cayó un diente, éstos se caen a los 6, mira, Sergio miente¨.

