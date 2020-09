No hay política tributaria justa para causantes

CD. JUÁREZ, Chih.- El presupuesto de ingresos del gobierno federal, que define la política fiscal a seguir durante 2021, refuerza la vigilancia y aplicación de sanciones hacia los causantes cautivos, pero no define una política real para incrementar la base de contribuyentes, además de poner mayores trabas al establecimiento de empresas.

Miguel Ángel Díaz Marín, especialista en materia económica y fiscal del despacho Kreston, dijo que el gobierno federal continúa con las trabas no son sólo para las empresas nacionales, también afecta a las extranjeras, con mayores trabas para la aprobación de programas de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Immex).

Agregó que si bien es cierto no hay impuestos nuevos en la propuesta fiscal para 2021, se presentan modificaciones a los impuestos actuales.

Por ejemplo el Código Fiscal se modifica el 5-1, con lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) permite a la autoridad realizar facturas aún y cuando se tenga el procedimiento de facturación correspondiente, bajo la presunción de que es falsa y no hay una razón de negocio, entonces rechazará la devolución de impuestos.

También, agregó, la cancelación de sellos digitales que ya tiene entre sus facultades se amplía en el caso de que detecte que se reporten indebidamente pérdidas fiscales y de supuestas operaciones inexistentes.

En lo referente a devoluciones de impuestos, para no hacerlas, se agregan otras causales como es si no está localizado, o el domicilio no es correcto no lo van a regresar y lo van a tener como que se desistió de la petición por parte del contribuyente.

Esto puede ser un simple error que va a ser aprovechado por el SAT para dejar de cumplir.

Indicó que las personas morales deberán avisar al RFC cualquier modificación que hagan de incorporación de socios, o accionistas, lo mismo van a tener que hacer sociedades y asociaciones civiles con los nuevos integrantes que acepten.

Esto no existía sólo para las personas morales empresas.

Las asociaciones o sociedades civiles dedicadas a la investigación científica, que no pagaban impuestos, ahora requieren de una autorización oficial para recibir donaciones, lo que marca el desapego que ha tenido la actual administración para todo lo que se relaciona con la ciencia.

También se incluye a aquellas que otorgan becas o tienen relación con el cuidado del medio ambiente y la fauna silvestre. Si no obtienen este permiso van a tener que pagar el Impuesto Sobre la Renta.

