Parada, la importación de automóviles usados

CD. JUÁREZ, Chih.- La importación de automóviles usados se mantiene prácticamente paralizada debido a que por cada unidad de modelos 2009 y anteriores, deben pagar alrededor de 68% de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre la base gravable de un tabulador oficial que el gobierno federal no ha modificado desde 2008.

Daniel Cereceres Rosales, presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes en Automotores Fronterizos (FACAF), dijo que esto es lo que ha provocado que la gente adquiera autos chuecos, amparados algunos con placas de diferentes organizaciones, pero que corren el peligro de quedarse sin su patrimonio debido a los operativos que los tres niveles de gobierno han emprendido en su contra.

Indicó que el alto costo de las importaciones es lo que ha provocado que la frontera se encuentre inundada de autos chuecos de modelos anteriores a 2009.

Los dueños deben pagar el 50% de arancel más el 18% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que eleva el monto de lo que se tiene que pagar por esos conceptos 30 a 40 mil pesos, lo que hace materialmente imposible cumplir con este requisito legal.

Esto impide que la gente que menos tiene pueda acceder a importar legalmente o regularizar los vehículos que ya están en territorio nacional.

Modificar las reglas de operación para el pago de un arancel menor, con 50 mil autos que hay sólo en Ciudad Juárez recaudaría alrededor de 700 millones de pesos, el Estado $70 millones con el plaqueo y el municipio también ganaría con el engomado ecológico, lo que sería benéfico para todos, con un parque vehicular regulado.

Indicó que el decomiso o aseguramiento de vehículos en este momento representa un golpe más para la economía de las familias, que vienen de la inactividad de varios meses y muchos se han quedado sin trabajo o que al pertenecer a los grupos vulnerables siguen en casas con pagos parciales de salario.

Indicó que los vehículos de modelos de 2009 a 2015 pagan sólo el 1% de arancel, más el 16% del IVA, para sumar un 17%.

Añadió que todo esto se puede resolver con la aplicación del 1% de arancel de forma pareja, lo que facilitaría el pago de alrededor de 15 mil pesos, una cantidad adecuada para que el gobierno federal solucione la problemática.

Destacó que el decomiso de vehículos tiene como justificante el problema de la inseguridad y uno de los factores son los autos sin identificación, desgraciadamente el gobierno federal no ha atendido esta situación.

Explicó que en lo que se refiere a la importación de vehículos usados, el arancel puede ser modificado por la federación si tiene voluntad para hacerlo, porque sólo basta publicar en el Diario Oficial de la Federación una modificación a las reglas de operación para la importación de vehículos usados, que se puede dar de un día para otro sin mayor problema.

Insistió en que este es un tema que no coincide con el discurso federal de ayudar a quienes menos tienen y que la importación de autos usados de modelos anteriores al 2009 corresponde en gran parte a ese segmento de la población.

Comentó que todos los representantes sociales, municipales y estatales deben hablar con el Presidente y hacerle ver que este tipo de vehículos no son una afectación para la industria nacional automotriz, debido a que son modelos que no le interesan y la propuesta es para hacerlos fronterizos, no nacionales.

Dijo que el año pasado se logró la importación de 1 mil unidades, bajo un programa especial del gobierno federal que permitió el pago de 18 mil 500 pesos por vehículo, pero éste no continuó para este año.

Comentó que en este momento se llegan a importar de 8 a 10 vehículos por semana, pero de modelos 2009 al 2016 la mayoría.

