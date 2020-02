Paro por falta de insumos en hospital del IMSS

Personal de enfermería del Hospital General de Zona Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez se manifestaron para exigir insumos y material de curación.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Quiero atenderte pero no me dan con que”, rezaban algunas de las pancartas improvisadas por el personal. Rocío Hernández una de las enfermeras del área de hemodiálisis señaló que desde el mes de diciembre están solicitando los insumos, pero no han recibido respuesta, ante ello decidieron emprender acciones para ser escuchados, ya que solo les dicen que es culpa del gobierno federal.

“No tenemos con que trabajar y se nos están muriendo los pacientes”, dijo la enfermera ya que no cuentan con los equipos necesarios.

El Heraldo de Juárez

La protesta inició en el vestíbulo del nosocomio donde el personal gritaba “¡queremos insumos!” Y ¡Queremos trabajar y no nos dan con que! Eran algunas de las consignas que lanzaban

Las enfermeras y enfermeros, a contra turno, se apostaron en las inmediaciones del nosocomio para exigirle al nuevo delegado la atención en la compra de insumos, ya que están laborando sin material de curación y en condiciones nada favorables.

El personal de enfermería cumplió con su turno, sin embargo trabajaron bajo protesta a fin de que ningún derechohabiente se quede sin atención.

La demanda del personal es por la escasez de insumos como guantes y gasas, medicamentos, material quirúrgico, entre otras cosas.

La situación generó que las autoridades delegacionales sostuvieran reuniones de trabajo urgentes a fin de brindar una solución a la problemática.

Te puede interesar:





Local Hay desabasto del 80 por ciento de las medicinas

Vivir+ Realizó IMSS dos procuraciones multiorgánicas que beneficiarán a más de 200 personas

Vivir+ IMSS entrega ayuda para gastos de funeral con depósito en cuenta bancaria