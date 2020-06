Pedirán más recursos para Pymes de Juárez

Diputados federales sostendrán hoy una reunión virtual con la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luis Albores, para solicitarle que se incremente la otorgación de apoyos a micro y pequeñas empresas de Ciudad Juárez, así como a sus trabajadores que enfrentan una severa crisis para alimentar a sus familias.

La legisladora Esther Mejía dijo que también insistirán ante el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, que abra el abanico de respaldo para los empleados de negocios en crisis, como quienes laboran en bares, cantinas, estéticas, centros de diversión y los que operan en mercados populares, que actualmente están cerrados.

La legisladora también indicó que existe un fondo especial para apoyo a contingencias y se va a insistir en que la Federación defina la forma en la que se va a distribuir, además de preguntar si se ha hecho entrega al Gobierno estatal de Chihuahua de algún recurso de este instrumento para que se informe sobre la manera en la que se ha aplicado.

Indicó que el respaldo directo se ha entregado ya a micro y pequeños empresarios que están integrados en un padrón que integró el Gobierno Federal desde el 2018 y que continuó durante el año pasado y este 2020.

Comentó que la intención es que se incluya también a quienes no estuvieron en el censo anterior y promover que se integren más al Crédito a la Palabra, que se realiza con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Indicó que la sesión que se sostendrá hoy con María Luisa Albores será con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Por su parte José Luis Olivas, dirigente de la asociación civil Héroes de México que integra a varios mercados populares de Ciudad Juárez, dijo que las familias ya están desesperadas por la falta de ingreso.

Indicó que algunas de las personas que tienen sus puestos en estos mercados tenían otra actividad formal en la que laboraban, pero al cerrarse los negocios muchos de ellos quedaron desempleados, por lo que no tienen otra fuente de ingreso.

Olivas dijo que la situación ya es insoportable, mientras que les siguen llegando los cobros de servicios que no han tenido ninguna reducción. Destacó que si bien es cierto la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no realiza cortes de servicio, si no se paga el monto se va acumulando junto con los costos de reconexión y ello implica que cada vez la cuenta sea mayor e imposible de pagar.

