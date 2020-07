Pega crisis a papelerías y tiendas de uniformes

PARRAL, Chih.- A las papelerías se les cayeron sus ventas hasta 90% y tiendas de uniformes dejaron de vender, incluso ya se encuentran algunas cerradas. Estos negocios se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Propietarios de locales están preocupados, ya que indican que para el nuevo ciclo escolar no venderán igual si las clases continúan de manera virtual.

Gabriela Rodríguez, dependiente de una papelería de la calle Colegio, indicó que aun cuando todavía no se dan a conocer las listas de útiles escolares, han sido pocas las ventas de materiales escolares y de oficina.

Añadió que en la pandemia la gente ha estado más de tres meses en confinamiento, las ventas se vieron reducidas hasta un 90%; en otros años fue una temporada buena, ya con tiempo las mamás estaban comprando parte de las listas de útiles escolares.

Asimismo, destacó que este año ha sido de los más malos, ya que al estar en casa estudiando los niños y padres de familia, compraron sólo material que les estuvieron encargando los profesores para que hicieran trabajos. Dijo que esperan que ya para septiembre regresen los estudiantes si el semáforo así lo permite, ya que consideran que tendrían más ventas porque los padres de familia se preocuparían en comprar la lista de útiles completa y en caso de que trabajaran en casa no sería lo misma.

Para Rebeca Solís, dependiente de otra papelería de la avenida Independencia, se van a ver afectados si los estudiantes no entran en septiembre y continúen con clases virtuales, ya que no se tiene la seguridad de que los padres compren completa la lista de los útiles; además este año han tenido bajas ventas, no sólo porque aún no se dan las listas oficiales de útiles escolares, ya que se atravesó la pandemia y la gente no estuvo saliendo.

Carlos López, propietario de una tienda y fábrica de uniformes escolares en la calle Mercaderes, agregó que están detenidas las ventas, no están vendiendo prácticamente nada, al paso que van pronostica que quebrarán sus negocios.

Para ellos sería de gran ayuda que los niños entren a clases, si así lo permiten las condiciones de salud y el semáforo esté en verde; puntualizó que si se dan las clases en casa consideró que los padres de familia no van a comprar el uniforme diario ni el deportivo, señaló que de este negocio viven cientos de trabajadores.

Indicó que algunas tiendas que venden uniformes ya cerraron, en su caso sólo está abriendo por costumbre porque no ha tenido ventas en lo que va la pandemia; dijo que son alrededor de 80 establecimientos que se dedican a la fabricación y venta de uniformes donde se van a ver seriamente afectados si continúan las clases virtuales.

