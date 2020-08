Peligra el abasto de agua en 24 colonias de Parral

De no llover lo suficiente este año sería catastrófico para el abasto suficiente de agua en el sector Poniente de la ciudad, de donde se cubría el servicio con la presa Parral que ya está seca. Pese a que se proyectan nuevas fuentes acuíferas, como la mina La Prieta y Caimán, además de La Esmeralda y Arbolito, de donde captan el suministro para el tandeo en las colonias de este cuadrante, no se cuenta con el recurso suficiente para lograr la extracción, el titular de la JMAS aseguró que con la ayuda del Municipio se coordinarán mejor las visiones para mejorar el racionamiento de litros por segundo.

La dependencia ha realizado proyectos para buscar nuevas fuentes de extracción para solventar el abasto en dicho sector que comprende 24 colonias y que se ha visto mermado en cuanto al tandeo diario tras la sequía que dejó sin agua a la presa Parral, de donde se extraían 80 litros por segundo.

Se trata de dos mantos acuíferos que se ubican al interior de minas, tal como ya se usan La Esmeralda y Arbolito, para solucionar el racionamiento del servicio, en las colonias del sector Occidente de la ciudad, donde se encuentran las colonias con mayor afectación por la distribución del recurso hídrico, sobre todo en las partes altas.

Las colonias que se han visto afectadas por esta situación, son Héroes de la Revolución, Real de Victorias, Rinconadas del Sol, Oleyda, San Uriel, Palmas, El Quijote, Progreso, Loma Linda, La Estación, López Portillo, Morelos, Emiliano Zapata, Montañas, Federico Ferro Gay, Paseos de Almanceña, Gómez Morín, Solidaridad, Valle Verde, Palmilla, La Fortuna, San Rafael, Francisco Villa, Tierra y Libertad, PRI y El Potrero.

Aunque se tiene la previsión de lograr un mayor trabajo en la extracción de las aguas subterráneas para reforzar la carencia que surgió, luego de que quedara vacía la presa, la JMAS expuso que no se cuenta con el recurso suficiente para lograr que sea posible esta hazaña que permitiría resolver la complicación, en caso de que la sequía que desencadenó esta problemática afecte este año.

El presidente de la JMAS, Víctor Gutiérrez, explicó que el suministro de 80 litros por segundo que provenía de la presa Parral, se despeja con la extracción de los mantos subterráneos de las dos minas que ya se tienen trabajando; sin embargo, aún se requiere mayor flujo de agua y que es por ello que el tandeo se redujo a más de la mitad.

En este sentido, expuso que el apoyo de 20 millones de pesos que, en su momento ofreció la Presidencia Municipal, sería necesario para realizar los proyectos de instalar otras fuentes de provisión del recurso para que, en caso de que no llueva, se solucione el problema que atañe a las colonias del sector Poniente; sin embargo, destacó que no podrían bajar las tarifas del agua a menos que este recurso se quede como subsidio y no se apoyaría a mermar el problema del abasto.

En cuanto a las pipas, indicó que principalmente se trabaja en abastecer tres sectores en donde no llega el agua tal líquido y que luego se atiende a los llamados de los usuarios que son afectados por este tema.

Por lo que exhortó a los consumidores que acudan prudentemente a las líneas telefónicas habilitadas para la atención por parte de la dependencia, las cuales son el 073 y las redes sociales.

Mencionó que, de momento, se trabaja en la perforación más honda de una de las minas de donde ahora se abastece el sector afectado. Expuso que en esta acción se estima el recurso con el que cuenta la dependencia, ya que requiere de una maquinaria especial.

Por último, agregó que se aprovecha la sequedad de la presa para realizar una obra que cuando estaba llena era imposible realizar y que permitirá mejorar el rendimiento hídrico y ya solo faltaría esperar las añoradas precipitaciones de este año.

