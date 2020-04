Primer deceso por Coronavirus en El Paso

El Paso. Una persona de 80 años de edad falleció por motivos de Covid-19, es el primer caso de Coronavirus en esta ciudad que pierde la vida, la persona era de los pacientes vulnerables ya que presentó varios padecimientos que comprometieron su salud, explicó Héctor Ocaranza, Director de Salud de la ciudad.

Ocaranza informó que hay 33 nuevos casos positivos del virus en El Paso, lo que eleva el total a 225 desde que se informó el primer caso el 13 de marzo.

También dijo que hasta este jueves nueve de abril se han tomado tres mil 500 pruebas COVID-19 en la localidad.

Ocaranza dijo que no se tiene la i formación si el diagnóstico del COVID-19 en la persona fallecida fue después de su muerte o antes, pero que las autoridades de saludo realizan las investigaciones necesarias de este fallecimiento en particular.

De las 225 personas positivas del virus, 107 son del sexo masculino y 118 son mujeres, de estos infectados 60 por ciento son menores de 40 años, lo que significa que estas personas jóvenes pudieran ser las que trasmitieran el virus.

Por este motivo, el alcalde Dee Margo pidió a la ciudadanía que hagan caso de todas las órdenes e indicaciones que se dieron, deben de estarse en la casa, lavarse seguido las manos, no tocarse la cara y el domingo de pascua no ir con sus familiares ya que eso va a causar muchos más problemas.

Tanto el alcalde Dee Margo como el jefe de Salud Héctor Ocaranza solicitaron que las personas que viven en El Paso no vayan a Juárez y las personas que viven en Juárez no vayan a El Paso.

También pidieron de nueva cuenta que este domingo de Pazcua no realicen fiestas ni visiten a nadie, ha no ser por medio virtual.

“Este domingo de pascua que todo mundo acostumbra juntarse, festejar, celebrar hay que hacerlo de una manera virtual, no vaya a visitar a ningún familiar, no visite a nadie no haga fiestas porque eso va a causar que se esparza el virus”, concluyó Héctor Ocaranza jefe de salud en El Paso.





