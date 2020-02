Quedan sin becas Benito Juárez, 188 estudiantes

PARRAL, Chih.- Sin recibir apoyo por parte de las becas Benito Juárez 188 alumnos del Cobach 27, en Balleza. El director del plantel destacó que desde agosto del año pasado sus alumnos no reciben este apoyo, lo que ha ocasionado la deserción de 10 estudiantes.

Desde agosto, estudiantes del plantel Cobach 27, de Balleza, no han recibido el apoyo por parte del Gobierno Federal, lo que ha provocado que algunos hayan tenido que dejar sus estudios, debido a que no cuentan con el recurso económico para solventar sus gastos de transporte, alimentación, materiales, uniformes, etc.

El director del plantel, Jesús José Sandoval, mencionó que desde el pasado mes de agosto a la fecha, los alumnos no han recibido el apoyo de la beca Benito Juárez, lo cual generó la deserción de por lo menos 10 estudiantes, de los 188 que se encuentran inscritos.

De igual forma, detalló que son dos bimestres los que no han sido cubiertos: agosto-octubre, así como noviembre-enero, de 1,600 pesos cada uno, dando una sumatoria de 3,200 pesos por alumno. Explicó que esta situación provoca “desaliento e incertidumbre en los jóvenes del bachillerato, ya que algunos han abandonado sus estudios por la falta de recursos”.

También dijo que él ha tratado de gestionar las becas, pero no ha obtenido respuesta alguna por parte del Gobierno Federal, ante esto, señaló que los alumnos se encuentran molestos, a punto de realizar una manifestación para ver si así logran ser tomados en cuenta.

Por último, agregó que espera que se resuelva este problema, ya que los jóvenes son los afectados en sus estudios, pues algunos de los alumnos no han podido pagar los 675 pesos de las inscripciones.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta edición se trató de comunicar con la delegada regional de Guachochi, quien hasta el momento no ha brindado alguna declaratoria en torno al tema de la falta de apoyo a los alumnos del Cobach 27, de Balleza.