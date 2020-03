Aquí te informamos cuantos días de cárcel pagará quien viole cuarentena en El Paso

El Paso, Texas.- Toda la ciudad de El Paso deberá permanecer en sus casas a partir de la media noche de este miércoles, luego de que las autoridades declararán la orden de cuarentena obligatoria.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

El alcalde de la ciudad de El Paso, Dee Margo, el juez del condado de El Paso, Ricardo A. Samaniego, y el Dr. de la Autoridad de Salud.Héctor Ocaranza anunciaron los detalles de la nueva orden conjunta Ciudad-Condado.

In an ongoing effort to suppress the spread of COVID-19, the City and the County of El Paso have issued a “Stay Home, Work Safe” Order for the area that will go into effect at 11:59 p.m. Tuesday, March 24, and be in effect until further notice. — City of El Paso (@ElPasoTXGov) March 24, 2020

La orden, las medidas más estrictas que los funcionarios locales han tomado hasta ahora para dirigirse al público, está ordenando al público que permanezca en su residencia, excepto para obtener servicios esenciales o participar en actividades esenciales y trabajar para negocios esenciales y servicios gubernamentales.

Te recomendamos: