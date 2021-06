Reactivan empleo temporal para jornaleros de la Sierra Tarahumara

Parral, Chih.- Se reactivará el empleo temporal para jornaleros de Guachochi. La semana que viene se espera que al menos 200 indígenas sean solicitados por productores de Durango y Jiménez que ofrecen un sueldo de 180 pesos por jornada, más horas extras; se espera la solicitud de mano de obra en Guachochi aumente en semanas próximas, ya que en años pasados se han mandado a hasta dos mil trabajadores a estados como Zacatecas o Michoacán.

Carlos Iván Valdez, titular del Servicio Nacional de Empleo, informó que luego de que el año pasado solo 20 jornaleros fueron mandados a través de la dependencia, debido a que las condiciones sanitarias no permitieron que fueran más. La semana que viene reactivarán el impulso y se espera que se soliciten a al menos 200 trabajadores solo para el primer mes, mientras que la solicitud se espera que vaya aumentando conforme vayan avanzando los meses.

Expuso que los trabajadores el año pasado se fueron por su cuenta, bajo su riesgo, ya que los accidentes en carretera pueden resultar fatales y más porque se van en trocas de redilas en las partes de atrás sin protección.

En ese sentido, comentó que ellos los transportan en camiones y les dan alimento durante el trayecto. Además, cuentan con un seguro en caso de accidentes. No obstante, por las condiciones vividas a causa de la pandemia de Sars- Cov-2, el año pasado no se tomaron riesgos y no se mandaron a trabajadores de Chihuahua.

El entrevistado añadió que en años pasados han salido hasta dos mil trabajadores de la ciudad de Guachochi para la pisca de chile, tomate, cebolla y papa.

Según lo expuesto, los trabajadores enlistados, son mandados a diferentes sitios entre los que se incluyen, Zacatecas, Michoacán, Jiménez y Cuauhtémoc.