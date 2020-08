Recabarán 54 mil firmas contra Armando Cabada

Representantes de los partidos políticos en Juárez y el mismo promovente de la solicitud de revocación de mandato, Jesús Salaiz, coincidieron que es un logro ciudadano la resolución del Instituto Estatal Electoral (IEE), para dar inicio al proceso de revocación del alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Jesús Salaiz aseguró que se logrará cumplir en conseguir las más de 54 mil firmas, ya que en los grupos de ciudadanos en redes sociales suman, fácil, más de 85 mil personas que están de acuerdo en esta solicitud de revocación de mandato.

Consideró que el IEE determina una causa válida por su mala gestión del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, ya que cuando se les aceptó la solicitud el instituto lo vio de esa manera.

“Ahora sigue conseguir 54 mil 798 firmas para que el primer expediente se pueda cerrar y que sigamos a la segunda ronda, que son las 250 mil firmas con 44 mil casillas que se piensa poner en Ciudad Juárez”, informó.

Jesús Salaiz destacó que el Instituto Estatal Electoral obliga a que dialoguen entre los dos grupos que presentaron la solicitud de revocación de mandato para decidir quién se quedará al frente de este proceso de revocación de mandato.

Afirmó que esta resolución del IEE es un logro histórico porque a nivel nacional nunca se había esto, ya que la participación ciudadana es una herramienta positiva que trajo el presidente de la República junto con senadores, diputados y el gobernador de Chihuahua.

Aclaró que no tiene ningún partido político, “no soy partidista de ningún partido, no me están apoyando ningún partido político, ni deseo que nos apoyen ningún partido político, este es un movimiento ciudadano, el cual nosotros con propios recursos lo estamos haciendo”.

El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que detrás de todo esto hay partidos políticos, por lo que atenderá el tema de manera legal.

Señaló que es un proceso que se ha manipulado mucho mediáticamente y se ha dado la oportunidad para que este grupo de ciudadanos inconformes sea aprovechado todo este tiempo para hacer campaña y propaganda a su favor de su propósito.

“Lo que se autorizó es iniciar el proceso de recolección de 54 mil 895 firmas que tendrán que hacer a través de una aplicación para que se pueda realizar el proceso de revocación, muy parecido a lo que hicimos los candidatos independientes para conseguir el registro como candidato”, dijo.

Afirmó que esta agrupación lo está haciendo por los tiempos electorales y políticos que está viviendo el estado de Chihuahua donde lo mencionan con posibilidades de llegar a la gubernatura.

Por su parte, la dirigente local del partido Morena, Luz Elia Marín, expuso que como partido están muy satisfechos por la resolución del IEE, porque este proyecto de nación ha utilizado estas herramientas de democracia como lo es la revocación de mandato.

“Es importante que como ciudadanos tengamos en cuenta que la política somos todos y que debemos de ser protagonistas y empezar actuar para tener los gobernantes que merecemos”, enfatizó.

Hizo hincapié que como partido político tienen la obligación de que se cumpla con el trabajo de los representantes, sobre todo los que son electos por Morena.

Mientras tanto, el presidente local del PRI, Óscar Nieto Burciaga, mencionó que la revocación de mandato es un instrumento muy importante que tiene la ciudadanía para avalar un buen gobierno o para retirar a alguien que no está cumpliendo con las expectativas y compromisos que hicieron.

Reconoció al organismo electoral que está cumpliendo con su función, que esté reconociendo a la ciudadanía que pueda utilizar estas herramientas que están en la ley para que se pueda expresar, que sin duda fortalece la democracia en el estado.

En cuanto a que pudiera haber algún partido político detrás de esta solicitud ciudadana como aseguró el presidente municipal, Nieto Burciaga dijo que están utilizando un mecanismo legal que marca la ley, donde dice que los partidos políticos no pueden participar, solamente como ciudadano podemos utilizar la vía legal para manifestar la inconformidad o conformidad.

Finalmente, el dirigente local del PAN, Joob Quintín Flores, expresó que luego de la resolución del IEE de la solicitud de revocación de mandato, el grupo ciudadano tendrá que iniciar con las firmas del 5 por ciento del padrón electoral para poder dar entrada al proceso de revocación.

“Creo que la mayoría de los juarenses consideramos que no debe de continuar en el cargo, pero que sí sean a través de los próximos comicios donde la ciudadanía juarense salgamos a decir que no estamos de acuerdo con este gobierno que nunca estuvo comprometido”, sentenció.

Aseguró que la revocación de mandato es una gran herramienta para que los políticos no se tiren en sus laureles y se pongan a trabajar porque en los mismos ciudadanos se encuentra el verdadero poder como marca la Constitución de lograr remover a los gobiernos.

